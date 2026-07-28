Na Wspólnej, odcinek 4256: Julia doprowadza Igora do łez. Bezsilmny ojciec zostaje przez córkę okrutnie potraktowany

Dramat w "Na Wspólnej". Córka Igora bierze narkotyki

Problemy Julki z "Na Wspólnej" piętrzyły się od jakiegoś czasu. W 4251. odcinku serialu Ania i Igor nakryli nastolatkę w fatalnym stanie po zabawie, a ze szkoły również napłynęły niepokojące informacje. Kiedy w 4254. epizodzie ojciec próbował namówić córkę na wizytę u psychologa, ta zlekceważyła sprawę, po czym zabrała gotówkę przeznaczoną na prezent i wieczorem zaopatrzyła się w narkotyki. Prawdziwa eskalacja nastąpiła w 4255. odsłonie, gdy Igor dowiedział się od terapeuty o podejrzeniu zaburzeń osobowości u Julki, podczas gdy ona sama bawiła się w najlepsze pod wpływem środków odurzających na imprezie u Maćka, namawiając rówieśników do brania.

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Awantura w 4256. odcinku "Na Wspólnej". Igor płacze

W tym samym momencie Igor przechodzi przez istne piekło, ponieważ jego desperackie próby skontaktowania się z córką kończą się fiaskiem, a brak odpowiedzi od Maćka potęguje jego lęk. Kiedy po wielu godzinach nerwów naćpana Julka zjawia się w mieszkaniu, nie okazuje żadnej skruchy za swoje zachowanie. Wybucha ostra kłótnia, podczas której nastolatka wykrzykuje w stronę ojca pełne agresji i brutalności słowa. Zraniony Igor pęka, nie mogąc powstrzymać łez rozpaczy.

Zastanawiające jest to, czy dziewczyna obciąży winą Leona, prowokując konflikt na linii chłopak-ojciec. A może w poszukiwaniu kolejnej porcji narkotyków umówi się z dilerem, który ją upokorzy? Spirala nałogu wciąga Julkę coraz głębiej. Pojawia się pytanie, czy Leon, zamęczany przez odurzoną dziewczynę, postawi sprawę na ostrzu noża i zażąda jej leczenia, czy też nastolatka stoczy się na samo dno.

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Gdzie i kiedy oglądać 4256. odcinek "Na Wspólnej"?

Nowy, 4256. odcinek serialu „Na Wspólnej” zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 3 sierpnia 2026 roku, punktualnie o 20:15 w stacji TVN. Dla fanów preferujących oglądanie w sieci epizod będzie dostępny również w serwisie streamingowym Max.