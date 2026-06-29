Angelika w klinice We-Med i tragiczna rozmowa

Po wyczerpujących przejściach zdrowotnych i rodzinnych, Angelika (Patrycja Franczak) w nowych odcinkach „Pierwszej miłości” postanowi odbudować swoje życie. Dziewczyna podejmie pracę jako salowa w szpitalu We-Med, co pozwoli jej na chwilę zapomnieć o trudach przeszłości. Prawdziwą otuchę przyniesie jej jednak kontakt z przebywającym za granicą Kamilem (Igor Paszczyk). Niestety, w trakcie jednej z budujących rozmów telefonicznych wydarzy się dramat. Dziewczyna usłyszy potężny wybuch, po którym zapadnie grobowa cisza, a połączenie z ukochanym zostanie trwale przerwane.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Angelika w ciąży. Darek postrzeli ojca

Zmarła Ania pojawia się we śnie i zwiastuje tragedię

W 4241. odsłonie serialu „Pierwsza miłość” lęk o życie Kamila całkowicie obezwładni Angelikę. Bohaterka przeżyje wstrząsający moment, gdy podczas snu nawiedzi ją zmarła Ania. Zjawa przekaże jej niepokojącą wiadomość, obiecując, że zaopiekuje się Białym w zaświatach. Dla zdruzgotanej dziewczyny ten koszmarny sen stanie się jednoznacznym dowodem na to, że eksplozja w Kosowie zakończyła się śmiercią jej partnera.

Desperacka prośba do ojca i okrutne ultimatum

Brak oficjalnych informacji o losach Białego doprowadzi w 4242. odcinku do skrajnej rozpaczy zarówno Melkę, jak i pozostałych bliskich mężczyzny. Angelika, nie potrafiąc znieść tej bezsilności, zdecyduje się na drastyczny krok. Postanowi poprosić o pomoc swojego ojca, Bolesława Olszewskiego (Dawid Zawadzki), który dzięki swoim wpływom może dowiedzieć się, co naprawdę stało się z Kamilem. Mężczyzna zgodzi się pomóc, ale postawi córce twardy warunek – zażąda, aby w trakcie jego rozwodu z Elizą, zeznawała w sądzie na niekorzyść własnej matki.

Ciąża czy blef? Zaskakujące wyznanie w jednostce wojskowej

W odcinku 4245. „Pierwszej miłości” Angelika ostatecznie zbuntuje się przeciwko szantażowi ojca i zdecyduje wesprzeć matkę w procesie rozwodowym. Jej determinacja w poszukiwaniu Białego popchnie ją jednak do jeszcze bardziej radykalnych działań. Zdesperowana bohaterka pójdzie do jednostki wojskowej i w trakcie rozmowy z jednym z mundurowych niespodziewanie wyjawi, że jest w ciąży z zaginionym Kamilem.

Widzowie z pewnością będą się zastanawiać, czy to wyznanie jest zgodne z prawdą, czy też stanowi jedynie wyrachowany plan, mający na celu wydobycie od wojska jakichkolwiek wieści o ukochanym. Angelika wcześniej wielokrotnie udowodniła, że nie cofnie się przed niczym, byle tylko poznać prawdę o losie Białego.

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