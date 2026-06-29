Złoty chłopak, odcinek 325: Zakazany romans w rezydencji. Kochankowie przestaną ukrywać swoje uczucia [ZDJĘCIA]

Ifakat od zawsze była postrzegana jako chłodna, wyrachowana intrygantka, dbająca przede wszystkim o pozycję i tradycyjne wartości rodu Korhanów. Z kolei Cengiz zawsze starał się w jak najbardziej profesjonalny sposób dbać o bezpieczeństwo rodziny, a w 316. odcinku wyjawił Orhanowi i Kazimowi prawdę o tajnej operacji Halisa i prokuratury, ratując Sunę przed niebezpieczeństwem. Dotychczas drogi Ifakat i Cangiza rzadko się krzyżowały w tak bliskim kontekście emocjonalnym, jednak narastające zagrożenie ze strony Karama i konieczność ochrony Serpil sprawiły, że ta dwójka zaczęła spędzać ze sobą coraz więcej czasu, co stworzyło idealne warunki do tego, aby zrodziła się między nimi bliższa relacja.
"Złoty chłopak" - streszczenia odcinka 325
W 325. odcinku relacja Ifakat i Cengiza gwałtownie ewoluuje, a rodzące się między nimi przyciąganie staje się tak silne, że zostaje zauważone przez pozostałych członków rodziny. Mimo grożących im plotek i utraty reputacji, w 326. odcinku Ifakat decyduje się na odważny krok i oficjalnie wybiera się na romantyczną randkę z Cengizem sam na sam. Jak na ten mezalians zareaguje autorytarny Halis Korhan, gdy dowie się o romansie pod własnym dachem? Ten wątek z pewnością dostarczy widzom wielu pikantnych szczegółów i udowodni, że w rezydencji Korhanów namiętność potrafi wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 2 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 325 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet