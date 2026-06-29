Złoty chłopak, odcinek 325: Zakazany romans w rezydencji. Kochankowie przestaną ukrywać swoje uczucia [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-29 17:16

Gdy wszyscy skupiają się na walce z mafią, w rezydencji dochodzi do narodzin namiętnego uczucia. Relacja Ifakat i Cengiza, która dotąd wydawała się abstrakcyjna, zaczyna przybierać na sile, wywołując niemałe kontrowersje wśród domowników. Czy kobieta postawi wszystko na jedną kartę dla nowego ukochanego? Śledź ten intrygujący wątek obyczajowy od 325. odcinka w czwartek, 2 lipca.

Ifakat od zawsze była postrzegana jako chłodna, wyrachowana intrygantka, dbająca przede wszystkim o pozycję i tradycyjne wartości rodu Korhanów. Z kolei Cengiz zawsze starał się w jak najbardziej profesjonalny sposób dbać o bezpieczeństwo rodziny, a w 316. odcinku wyjawił Orhanowi i Kazimowi prawdę o tajnej operacji Halisa i prokuratury, ratując Sunę przed niebezpieczeństwem. Dotychczas drogi Ifakat i Cangiza rzadko się krzyżowały w tak bliskim kontekście emocjonalnym, jednak narastające zagrożenie ze strony Karama i konieczność ochrony Serpil sprawiły, że ta dwójka zaczęła spędzać ze sobą coraz więcej czasu, co stworzyło idealne warunki do tego, aby zrodziła się między nimi bliższa relacja.

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"Złoty chłopak" - streszczenia odcinka 325

W 325. odcinku relacja Ifakat i Cengiza gwałtownie ewoluuje, a rodzące się między nimi przyciąganie staje się tak silne, że zostaje zauważone przez pozostałych członków rodziny. Mimo grożących im plotek i utraty reputacji, w 326. odcinku Ifakat decyduje się na odważny krok i oficjalnie wybiera się na romantyczną randkę z Cengizem sam na sam. Jak na ten mezalians zareaguje autorytarny Halis Korhan, gdy dowie się o romansie pod własnym dachem? Ten wątek z pewnością dostarczy widzom wielu pikantnych szczegółów i udowodni, że w rezydencji Korhanów namiętność potrafi wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie.

Ifakat (Gülçin Santırcıoğlu) z serialu Złoty chłopak, kobieta o rudych włosach i złotych kolczykach, w czarnej marynarce i szaliku, patrząca z powagą w kadr. Więcej o zakazanym romansie w rezydencji przeczytasz na naszym portalu.
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 2 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 325 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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