Złoty chłopak, odcinek 325: Zakazany romans w rezydencji. Kochankowie przestaną ukrywać swoje uczucia [ZDJĘCIA]

Ifakat od zawsze była postrzegana jako chłodna, wyrachowana intrygantka, dbająca przede wszystkim o pozycję i tradycyjne wartości rodu Korhanów. Z kolei Cengiz zawsze starał się w jak najbardziej profesjonalny sposób dbać o bezpieczeństwo rodziny, a w 316. odcinku wyjawił Orhanowi i Kazimowi prawdę o tajnej operacji Halisa i prokuratury, ratując Sunę przed niebezpieczeństwem. Dotychczas drogi Ifakat i Cangiza rzadko się krzyżowały w tak bliskim kontekście emocjonalnym, jednak narastające zagrożenie ze strony Karama i konieczność ochrony Serpil sprawiły, że ta dwójka zaczęła spędzać ze sobą coraz więcej czasu, co stworzyło idealne warunki do tego, aby zrodziła się między nimi bliższa relacja.

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"Złoty chłopak" - streszczenia odcinka 325

W 325. odcinku relacja Ifakat i Cengiza gwałtownie ewoluuje, a rodzące się między nimi przyciąganie staje się tak silne, że zostaje zauważone przez pozostałych członków rodziny. Mimo grożących im plotek i utraty reputacji, w 326. odcinku Ifakat decyduje się na odważny krok i oficjalnie wybiera się na romantyczną randkę z Cengizem sam na sam. Jak na ten mezalians zareaguje autorytarny Halis Korhan, gdy dowie się o romansie pod własnym dachem? Ten wątek z pewnością dostarczy widzom wielu pikantnych szczegółów i udowodni, że w rezydencji Korhanów namiętność potrafi wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 2 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 325 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet