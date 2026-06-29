Dziedzictwo, odcinek 963: Cennet po ślubie Poyraza zagrozi Nanie! Pozbędzie się synowej? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 963 - poniedziałek, 29.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 963 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana wyjdzie na korytarz z pokoju Poyraza, gdzie przypadkiem natknie się także na Cennet. Seniorka spojrzy się wymownie na swoją nową synową, po czym minie ją bez słowa. Ale Maryam postanowi ją zatrzymać. Tym bardziej, iż uzna, że powinna się przed nią wytłumaczyć z tak szybkiego ślubu z jej synem.

W 963 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam poprosi teściową, aby zaczekała, co ona ostatecznie zgodzi się wykonać. Cennet wysłucha swoją synową, która złoży jej nawet ważną obietnicę, ale seniorka nic sobie z tego nie zrobi. I na tym jej miłe gesty się skończą.

- Ciociu Cennet, zaczekaj. Masz prawo się złościć. To wszystko wydarzyło się niespodziewanie. Nie poprosiliśmy cię o zgodę... Ale ja... nie przyniosę ci wstydu - zacznie zapewniać ją Nana.

Tak Cennet potraktuje Nanę w 963 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wszystko przez to, że w 963 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet wciąż nie będzie mogła pogodzić się z ich ślubem i nie będzie w stanie zaakceptować Nany, co po raz kolejny da jej wyraźnie odczuć. Wzburzona seniorka znów przestanie nad sobą hamować i zacznie już nawet otwarcie grozić swojej świeżo upieczonej synowej!

- Co ty sobie myślisz? Że po kilku słowach przytulę cię jak synową? Zabrałaś mi Poyraza. Wykorzystałaś go i uwiodłaś. Ale obrączka nie wystarczy, żeby należeć do rodziny. Zrobię wszystko, żeby mój syn się z tobą rozwiódł. Zapamiętaj to sobie - obieca jej Cennet, patrząc na nią ostrym wzrokiem.

W tym momencie w 963 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet odejdzie i zostawi Nanę samą w głębokiej zadumie. Słowa i groźby seniorki kompletnie zszokują Maryam. Do tego stopnia, że już nic nie zdoła z siebie wydusić.

Jak potoczą się dalsze losy Nany i Cennet w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo"?

Czy w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo" Nana zdecyduje się odejść? A może spróbuje zjednać sobie Cennet? Tym bardziej, że przecież jej waleczny charakter sam jej to nakaże. Ale czy seniorka zmieni zdanie wobec swojej świeżo upieczonej synowej?

A może w następnych odcinkach serialu "Dziedzictwa" dopnie swego i pozbędzie się Nany z życia Poyraza? Czy doprowadzi do ich rozwodu? Na co będzie gotowa, aby spełnić swoją groźbę? Czy ktoś jej w tym pomoże? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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