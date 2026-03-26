La promesa, odcinek 362: Pan Baeza ujawnia tajemniczą przeszłość hrabiego de Ayala

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-26 12:39

„La promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym pokojówka Jana desperacko dąży do odkrycia prawdy o śmierci matki. W murach luksusowej posiadłości z początku XX wieku zemsta przeplata się z niebezpiecznymi intrygami arystokracji. Kolejne emocje czekają na widzów już 2 kwietnia w 362. odcinku.

La Promesa - Martina, Romulo

i

Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku „La promesa – pałac tajemnic” (361) Alonso i Romulo analizowali feralny incydent na polowaniu i uznali, że nie był przypadkiem, postanawiając odnaleźć sprawcę. Nadszedł długo wyczekiwany telegram od Leonor. Simona zmagała się z faktem, że syn nie chce z nią kontaktu. Do La Promesy przybył niezapowiedziany gość.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 362

Aroganckie zachowanie hrabiego de Ayala wywołuje napięcia wśród domowników. Catalina broni swojej niezależności i nie zgadza się z jego poglądami o roli kobiet. Markiz postanawia chronić Curra. Ranny zostaje odizolowany pod pretekstem pogorszenia stanu zdrowia. Pan Baeza opowiada o przeszłości hrabiego de Ayala i jego dawnych relacjach z rodziną Lujan. 

Pan Baeza jest lojalny rodzinie Luján od niepamiętnych czasów. Kamerdyner służył markizowi Alonso przez całe życie i w bardzo rzadkich przypadkach ukrywał przed swoim panem sekrety.

La promesa - Romulo
Galeria zdjęć 5

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 362. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 2 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?
La Promesa - pałac tajemnic
Hiszpańskie seriale
Streszczenia seriali