La promesa, odcinek 361: Syn odwraca się od Simony! Rodzinny dramat się pogłębia

Joanna Dembek
2026-03-25 12:39

„La promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym pokojówka Jana desperacko dąży do odkrycia prawdy o śmierci matki. W murach luksusowej posiadłości z początku XX wieku zemsta przeplata się z niebezpiecznymi intrygami arystokracji. Kolejne emocje czekają na widzów już 1 kwietnia w 361. odcinku.

W poprzednim odcinku "La promesy" (360) Simona i Virtudes cieszyły się sobą po latach separacji. Candela wyznała przyjaciółce smutną prawdę o jej synu. Vera i Lope wybrali się na piknik. Pia i Romulo poprosili Salvadora i Marię, żeby przełożyli ślub. Manuel dostał się do finału zawodów lotniczych Staackmana.

"La promesa - pałac tajemnic" - streszczenie odcinka 361

Alonso i Romulo analizują przebieg feralnego incydentu na polowaniu. Obaj są zgodni, że to nie był przypadek i postanawiają znaleźć sprawcę. W końcu przychodzi długo wyczekiwany telegram od Leonor. Simona nie może się pogodzić z tym, że syn nie chce mieć z nią kontaktu. Do La Promesy przybywa niezapowiedziany gość.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 361. odcinek zostanie wyemitowany w środa,  1 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
„La promesa - pałac tajemnic" - quiz o serialu. Odpowiedz na pytania i sprawdź, ile pamiętasz
