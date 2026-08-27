Na Wspólnej, odcinek 4270: Basia będzie walczyć o życie w piwnicy. Smolny wskaże winnego jej porwania [ZDJĘCIA]

W 4270. odcinku „Na Wspólnej” Smolny i Sławek szukają Basi

Zaginięcie Basi wywoła ogromne poruszenie u Krzysztofa. Została ona napadnięta i uprowadzona w drodze do domu. Zdezorientowany mąż, który jeszcze w poprzednim odcinku czekał z kolacją, teraz rozpocznie gorączkowe działania.

W 4270. epizodzie „Na Wspólnej” Smolny nie zamierza siedzieć z założonymi rękami. Wraz ze Sławkiem udaje się pod adres, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał telefonu Basi. Ten ślad może okazać się kluczowy w rozwiązaniu zagadki jej zaginięcia.

Czy Smolny zginie przez aferę dyplomową?

W redakcyjnych murach pojawiają się groźby, których Krzysztof nie może zignorować. Zamieszani w skandal z lewymi dyplomami naciskają na przerwanie dziennikarskiego śledztwa. Jeżeli Smolny się nie wycofa, grozi mu śmierć.

Sytuacja staje się napięta, zwłaszcza że śledztwo nabiera rozpędu. Marcelina przygotowywała materiał, o czym dowiedziała się Sandra w odcinku 4269, zapoznając się z treścią artykułu.

Smolny podejrzewa Smoczyńską o udział w porwaniu Basi w 4270. odcinku „Na Wspólnej”

W odcinku 4270 „Na Wspólnej” Marcelina wyznaje, że Sandra zapoznała się z jej tekstem. To daje Krzysztofowi pretekst do łączenia postaci Smoczyńskiej z porwaniem żony.

Zdesperowany Smolny oskarża Sandrę o zniknięcie Basi. Co więcej, domaga się od Andrzeja listy nazwisk ludzi, którym zależy na zatuszowaniu afery. Krzysztof chce odkryć tożsamość osoby wysyłającej pogróżki i sprawdzić, czy ma ona związek z uprowadzeniem.

Dramatyczne chwile u porywacza Basi

W czasie, gdy Sławek i Krzysztof prowadzą śledztwo, Basia tkwi w niewoli u tajemniczego, zamaskowanego oprawcy. W 4270. odcinku „Na Wspólnej” uwięziona i pozbawiona przytomności w piwnicy kobieta doświadcza kolejnego dramatu.

Porywacz podaje Basi zastrzyk z narkotykiem. Sytuacja ofiary jest dramatyczna, a Smolny wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, jak blisko niebezpieczeństwa znajduje się jego żona i czy w ogóle uda się ją uratować.

Kiedy emisja 4270. odcinka „Na Wspólnej”?

Nowy, 4270. odcinek serialu „Na Wspólnej” pojawi się na ekranach w środę, 2 września 2026 roku, punktualnie o 20:15 na antenie TVN. Tradycyjnie, fani mogą obejrzeć ten epizod także na platformie Player.

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