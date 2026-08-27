Barwy szczęścia. Intryga Lucyny. Zwierzchowska zamieszka w hotelu Stańskich i obciąży rachunkiem Huberta

Nowy dom Lucyny po awarii u Pyrków w 3400. odcinku serialu

W powakacyjnym, 3400. odcinku "Barw szczęścia", Lucyna zdecyduje się opuścić dom Pyrków z powodu awarii pieca. Przez brak ogrzewania seniorka uzna, że warunki nie sprzyjają jej zdrowiu i zażąda przenosin do cieplejszego miejsca. Nie uda się jednak do swojego prawdziwego domu, o którego istnieniu rodzina Pyrków nie będzie mieć pojęcia, a zamieszka tymczasowo w hotelu Stańskich.

Zmiana otoczenia będzie również częścią intrygi, w którą zaangażowany będzie jej syn, Maciej Wilk (Adam Szczyszczaj). Mężczyzna wciąż będzie planował przejąć dom Pyrków za bezcen. Lucyna, chcąc mu w tym pomóc, jako współwłaścicielka uszkodzonej nieruchomości, wymusi na Hubercie pokrycie kosztów jej pobytu w hotelu.

Seniorka nie będzie oszczędzać. Olbrzymie wydatki Huberta w nowych odcinkach

W 3400. odcinku "Barw szczęścia", wyemitowanym po wakacjach, Hubert z wielką niechęcią przystanie na warunki postawione przez Zwierzchowską. Będzie zmagał się on z poważnymi problemami finansowymi – naprawa pieca będzie kosztowna, a do tego dojdą rachunki za pobyt Lucyny w luksusowym hotelu. Wcześniejsze zalanie domu, problemy z odszkodowaniem i pożar sprawiły, że sytuacja materialna mężczyzny będzie bardzo trudna.

Seniorka z premedytacją wykorzysta tę sytuację, aby jeszcze bardziej pogrążyć Huberta w długach. Będąc w hotelu Stańskich, nie będzie zamierzała rezygnować z wygód. Zacznie korzystać z płatnej strefy spa i zamówi wystawne śniadanie do pokoju, wiedząc, że wszystkie koszty poniesie Hubert. Sielanka Zwierzchowskiej nie potrwa jednak wiecznie.

Koniec luksusów w 3401. odcinku. Kto pokrzyżuje plany Lucyny?

W 3401. odcinku serialu Hubert niespodziewanie zjawi się w hotelu, aby zabrać Lucynę z powrotem. Dzięki pomocy Mariusza (Rafał Cieszyński), piec u Pyrków zostanie naprawiony przy stosunkowo niskich kosztach, przywracając ogrzewanie w domu.

Sprytny plan Lucyny, mający na celu doprowadzenie Huberta do bankructwa, legnie w gruzach. Mężczyzna opłaci jedynie koszty jej pobytu w hotelu, co nie zrujnuje go na tyle, by zgodził się na tanią sprzedaż domu Maciejowi. Zwierzchowska będzie zmuszona wymyślić nowy sposób, aby wykończyć Huberta finansowo i zrealizować plan przejęcia nieruchomości.

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