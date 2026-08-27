Barwy szczęścia. Intryga Lucyny. Zwierzchowska zamieszka w hotelu Stańskich i obciąży rachunkiem Huberta

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-27 15:40

W 3400. odcinku "Barw szczęścia", który widzowie zobaczą po wakacjach, dojdzie do kolejnej awarii w domu Pyrków. Lucyna (w tej roli Grażyna Zielińska) wykorzysta uszkodzenie pieca, by wymusić przenosiny do hotelu Stańskich. Kobieta, jako współwłaścicielka nieruchomości, zażąda, aby koszty jej pobytu pokrył Hubert (Marek Molak). Seniorka postara się maksymalnie naciągnąć mężczyznę, by doprowadzić go do ruiny finansowej. Co dokładnie zaplanuje Zwierzchowska?

Barwy szczęścia. Intryga Lucyny. Zwierzchowska zamieszka w hotelu Stańskich i obciąży rachunkiem Huberta
Autor: Artrama/TVP/ Materiały prasowe Barwy szczęścia. Intryga Lucyny. Zwierzchowska zamieszka w hotelu Stańskich i obciąży rachunkiem Huberta

Nowy dom Lucyny po awarii u Pyrków w 3400. odcinku serialu

W powakacyjnym, 3400. odcinku "Barw szczęścia", Lucyna zdecyduje się opuścić dom Pyrków z powodu awarii pieca. Przez brak ogrzewania seniorka uzna, że warunki nie sprzyjają jej zdrowiu i zażąda przenosin do cieplejszego miejsca. Nie uda się jednak do swojego prawdziwego domu, o którego istnieniu rodzina Pyrków nie będzie mieć pojęcia, a zamieszka tymczasowo w hotelu Stańskich.

Zmiana otoczenia będzie również częścią intrygi, w którą zaangażowany będzie jej syn, Maciej Wilk (Adam Szczyszczaj). Mężczyzna wciąż będzie planował przejąć dom Pyrków za bezcen. Lucyna, chcąc mu w tym pomóc, jako współwłaścicielka uszkodzonej nieruchomości, wymusi na Hubercie pokrycie kosztów jej pobytu w hotelu.

Seniorka nie będzie oszczędzać. Olbrzymie wydatki Huberta w nowych odcinkach

W 3400. odcinku "Barw szczęścia", wyemitowanym po wakacjach, Hubert z wielką niechęcią przystanie na warunki postawione przez Zwierzchowską. Będzie zmagał się on z poważnymi problemami finansowymi – naprawa pieca będzie kosztowna, a do tego dojdą rachunki za pobyt Lucyny w luksusowym hotelu. Wcześniejsze zalanie domu, problemy z odszkodowaniem i pożar sprawiły, że sytuacja materialna mężczyzny będzie bardzo trudna.

Seniorka z premedytacją wykorzysta tę sytuację, aby jeszcze bardziej pogrążyć Huberta w długach. Będąc w hotelu Stańskich, nie będzie zamierzała rezygnować z wygód. Zacznie korzystać z płatnej strefy spa i zamówi wystawne śniadanie do pokoju, wiedząc, że wszystkie koszty poniesie Hubert. Sielanka Zwierzchowskiej nie potrwa jednak wiecznie.

Koniec luksusów w 3401. odcinku. Kto pokrzyżuje plany Lucyny?

W 3401. odcinku serialu Hubert niespodziewanie zjawi się w hotelu, aby zabrać Lucynę z powrotem. Dzięki pomocy Mariusza (Rafał Cieszyński), piec u Pyrków zostanie naprawiony przy stosunkowo niskich kosztach, przywracając ogrzewanie w domu.

Sprytny plan Lucyny, mający na celu doprowadzenie Huberta do bankructwa, legnie w gruzach. Mężczyzna opłaci jedynie koszty jej pobytu w hotelu, co nie zrujnuje go na tyle, by zgodził się na tanią sprzedaż domu Maciejowi. Zwierzchowska będzie zmuszona wymyślić nowy sposób, aby wykończyć Huberta finansowo i zrealizować plan przejęcia nieruchomości.

Barwy szczęścia. Lucyna zamieszka w hotelu Stańskich w następnym sezonie. Tak będzie naciągać Huberta - ZDJĘCIA
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