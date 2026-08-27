Zmiany w emisji serialu "Na sygnale". Widzowie obejrzą mniej odcinków na TVP2

Zmiany w godzinach emisji 14. sezonu serialu "Na sygnale" na TVP2

Premiera czternastej serii "Na sygnale" odbędzie się w poniedziałek 7 września 2026 roku. Część widzów liczyła na powrót medycznego formatu jeszcze w ostatnim tygodniu sierpnia, dokładnie w poniedziałek 31 sierpnia 2026 roku lub zaraz na początku roku szkolnego, czyli we wtorek 1 września 2026 roku. Stacja zdecydowała jednak inaczej i fani muszą poczekać na 915. odcinek produkcji nieco dłużej. Rekompensatą za opóźnienie będzie nieco szybsze rozpoczynanie się poszczególnych epizodów na antenie.

Telewizja Polska postanowiła delikatnie zmodyfikować wieczorną ramówkę telewizyjnej Dwójki. Nowe odcinki "Na sygnale" wystartują dokładnie pięć minut wcześniej niż w poprzednich latach. Epizody będą pokazywane o 21.50 oraz 22.20 zamiast dotychczasowych 21.55 i 22.25. Podobne przyspieszenie obejmie inne flagowe produkcje TVP2, w tym seriale "M jak miłość" oraz "Na dobre i na złe". Harmonogram wyświetlania "Barw szczęścia" oraz "Kulisów M jak miłość" pozostanie jednak bez absolutnie żadnych modyfikacji.

Nowy harmonogram 14. sezonu "Na sygnale". Mniej odcinków w TVP2

Przesunięcia godzinowe stanowią zaledwie wstęp do większych rewolucji zaplanowanych przez publicznego nadawcę. Poważna zmiana dotknie samej liczby cotygodniowych premier medycznego hitu, co niewątpliwie rozczaruje najwierniejszych sympatyków. Stacja zredukowała dawkę nowych epizodów z pięciu do zaledwie czterech w ciągu tygodnia. Dni emisji obejmujące poniedziałki, wtorki i środy zostaną utrzymane. Różnica polega wyłącznie na definitywnym wykreśleniu jednego ze środowych seansów.

Po zakończeniu przerwy wakacyjnej, począwszy od 7 września 2026 roku, telewizyjna Dwójka wprowadzi nowy układ. W poniedziałkowe wieczory widzowie zobaczą podwójną dawkę nowości, rozpoczynającą się o 21.50 oraz 22.20. Zarówno we wtorki, jak i w środy zaplanowano tylko pojedyncze odcinki o godzinie 21.50. Z ramówki całkowicie zniknie druga środowa premiera nadawana dotąd o godzinie 22.20.

Twórcy medycznej produkcji potwierdzili telewizyjne przetasowania za pośrednictwem oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych. W wydanym oświadczeniu przedstawili dokładne zestawienie przyszłych emisji. „- Kochani! Nowy Sezon Na Sygnale coraz bliżej, pierwsze odcinki premierowe będziecie mogli zobaczyć już od 7 września w TVP2! Zapraszamy od poniedziałku do środy, nieco wcześniej niż w poprzednim sezonie, bo startujemy o 21:50⏰ 👉W poniedziałki - dwa odcinki🧡🧡 👉We wtorki - jeden odcinek 🧡 👉W środy - jeden odcinek 🧡 Już się nie możemy doczekać, a wy? #Na Sygnale #noweodcinki #nowysezon #nowagodzina @telewizjapolska” - napisała produkcja w sieci.

"Magazyn Ekspresu Reporterów" zajmie miejsce "Na sygnale" na TVP2

Zmniejszenie częstotliwości nadawania medycznego serialu wynika z bezpośrednich roszad w wieczornym paśmie telewizyjnej Dwójki. Miejsce środowego epizodu o godzinie 22.20 przejmie lubiany "Magazyn Ekspresu Reporterów". W ubiegłych miesiącach interwencyjny program ukazywał się tuż po zakończeniu "Na sygnale" we wtorki o 22.25. Od września 2026 roku format zagości na ekranach o niemal identycznej porze, ale zostanie przeniesiony na środy. Skutkiem tej decyzji jest wypchnięcie serialu o ratownikach z dotychczasowego czasu antenowego.

Przeniesienie programu reporterskiego pociągnęło za sobą kolejne telewizyjne konsekwencje. Wtorkowe pasmo o godzinie 22.20 zarezerwowano dla niemieckiego serialu "Berlin Ku'damm". Wobec tak szczelnie wypełnionego harmonogramu stacja TVP2 straciła możliwość wyemitowania piątego epizodu polskiej produkcji. Z tego właśnie powodu jeden odcinek "Na sygnale" został całkowicie usunięty z cotygodniowego planu.

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