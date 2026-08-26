To jeden z najlepszych seriali kostiumowych ostatnich lat. Pokazali, co zobaczymy w nowych odcinkach

"Pozłacany wiek" wyłamuje się ze schematu, na który od dawna narzekają widzowie i po drobnym potknięciu przy debiucie trzeciego sezonu, znów nie każe nam na siebie zbyt długo czekać. Nowe odcinki zadebiutują nieco ponad rok po zakończeniu poprzednich, a przed nami nowe konflikty, dramaty i skandale. Co już wiemy o czwartym sezonie serialu HBO?

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"Pozłacany wiek" wraca z 4. sezonem. Mamy zwiastun

"Pozłacany wiek" może i nie należy do grona największych komercyjnych hitów HBO i nie staje w jednym rzędzie z "Rodem smoka", "Białym lotosem" czy "The Last of Us", niemniej z każdą kolejną odsłoną coraz bardziej rośnie w siłę.

Nie moglibyśmy być bardziej dumni z sukcesu oglądalności, jaki osiągnął "Pozłacany wiek" w tym sezonie. [...] Jesteśmy zachwyceni, że możemy nadal odkrywać wielkie ambicje bohaterów w sezonie 4., który z pewnością będzie równie ekscytujący - powiedziała Francesca Orsi, szefowa działu seriali dramatycznych HBO, w oficjalnym oświadczeniu potwierdzającym powstanie nowych odcinków.

Gwoli przypomnienia: w trzecim sezonie śledziliśmy miłosne wzloty i upadki Marian i Larry'ego, kryzys w małżeństwie Russellów, tragiczny los Gladys oraz walkę o dominację w domu Brooków i van Rhijnów. Co zaś przed nami? Oficjalny opis fabuły zaprezentowany przez HBO brzmi: Bertha Russell zmieniła układ sił w nowojorskim towarzystwie, płacąc za to wysoką cenę. Teraz ona i jej bliscy muszą zmierzyć się z konsekwencjami podjętych decyzji, podczas gdy Agnes van Rhijn dostrzega szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy zabiega o akceptację ze strony przyszłych teściów. W nowej rzeczywistości jedno pozostaje niezmienne: trzeba uważać na to, czego się pragnie.

"Pozłacany wiek" - premiera i obsada 4. sezonu

Nowe odcinki "Pozłacanego wieku", a będzie ich łącznie osiem, zadebiutują w HBO Max już 2 listopada. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Amy Forsyth i Jack Gilpin.

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