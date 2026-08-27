Barwy szczęścia. Zaskakująca decyzja Elżbiety! Pozwoli zamieszkać młodym u siebie

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-27 15:48

W 3400. odcinku serialu „Barwy szczęścia” dojdzie do niespodziewanego zwrotu akcji. Po wakacyjnej przerwie Borys (Jakub Wieczorek) przekona Aldonę (Elżbieta Romanowska) i Elżbietę (Marzena Trybała), aby Ewa (Gabriela Ziembicka) i Romeo (Jacek Tyszkiewicz) mogli wreszcie zamieszkać razem. Ku zaskoczeniu wszystkich, dotychczas nieugięta seniorka zaprosi męża wnuczki pod swój dach. Co więcej, Żeleńska odrzuci późniejszą propozycję Grzelaków dotyczącą ewentualnej zmiany miejsca pobytu młodych. Dlaczego zmieni zdanie?

Uśmiechnięci Romeo i Ewa, obok na wstawce poważna Elżbieta. O ich losach w Barwach szczęścia przeczytasz na Eska.
Autor: Artrama/ Materiały prasowe Barwy szczęścia. Zaskakująca decyzja Elżbiety! Pozwoli zamieszkać młodym u siebie

"Barwy szczęścia" odc. 3400 po wakacjach: Borys i Elżbieta będą martwić się o Romeo i Ewę

Jak donosi swiatseriali.interia.pl, po wakacyjnej przerwie w 3400. odcinku „Barw szczęścia” widzowie zobaczą, jak Romeo haruje ponad siły, by zarobić na wspólne mieszkanie dla siebie i Ewy. Niestety, chłopak przez nawał obowiązków zawali naukę i nie zda matury z matematyki. Mimo tych niepowodzeń nie będzie zamierzał zwalniać tempa, co wzbudzi poważny niepokój Borysa.

Barwy szczęścia. Szokująca zmiana Elżbiety w nowym sezonie! Pozwoli Ewie i Romeo zamieszkać razem pod swoim dachem - ZDJĘCIA
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– Od tego nieszczęsnego ślubu jest jakoś dziwnie. Niby jest miły, ale trzyma nas na dystans... Jakby nas unikał...

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Swoje obawy w 3400. epizodzie „Barw szczęścia” będzie miała również Elżbieta, która wciąż będzie martwiła się o losy wnuczki. Seniorka postanowi podzielić się swoimi troskami z Grzelakami, przyznając, że jest zupełnie bezradna. Okaże się, że ich wcześniejsze, bardziej restrykcyjne metody wychowawcze nie przyniosą żadnego rezultatu.

– Miałyśmy doskonały kontakt, a teraz...

– Mnie się wydaje, że to jest z ich strony próba jakiegoś rodzaju szantażu.

– Co robić?

– Nie ulegać!

"Barwy szczęścia" odcinek 3400: Grzelak stanie w obronie młodych małżonków przed Aldoną i Żeleńską

W 3400. odcinku „Barw szczęścia” Borys zaprezentuje zgoła odmienne stanowisko. Grzelak inaczej zinterpretuje postępowanie młodych małżonków i wysunie zupełnie nową propozycję.

– Po prostu walczą o swoje. Sądzę, że taka sytuacja, jak teraz, to droga donikąd. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Ale na naszych warunkach – zasugeruje im Grzelak, po czym zaproponuje, aby zgodzili się, żeby młodzi zamieszkali pod jednym dachem – To pozwoli nam wciąż mieć na nich wpływ, bo w przeciwnym razie - Zdobędą pieniądze i się odetną. I nic nie będziemy mogli zrobić...

Aldona i Elżbieta niespodziewanie przystaną na pomysł Grzelaka w 3400. odsłonie „Barw szczęścia”. Tego samego dnia wieczorem małżeństwo przekaże Romeo radosną nowinę – babcia Ewy wyrazi zgodę, by chłopak wprowadził się do jej domu.

– Na próbę.

"Barwy szczęścia" odc. 3400: Decyzja Elżbiety! Ewa i Romeo będą mieszkać z nią

Romeo będzie wniebowzięty decyzją rodziny w 3400. odcinku „Barw szczęścia” po wakacjach i od razu zabierze się za pakowanie rzeczy. Nazajutrz stanie w progu domu swojej żony z bagażami, sprawiając Ewie ogromną radość.

Co ciekawe, w 3400. odcinku „Barw szczęścia” Elżbieta nie skorzysta z pomocy Grzelaków. Chociaż zaoferują oni, że w razie problemów przyjmą młodych pod swój dach, seniorka stanowczo oświadczy, że Ewa i Romeo zostają u niej! To ogromna zmiana, biorąc pod uwagę jej niedawne obiekcje.

– Mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Ode mnie mają jednak bliżej do szkoły, a Romeo też do pracy. No nic, zobaczymy, jak się potoczy ten cały eksperyment.

Barwy szczęścia. Złośliwa Ewa oskarży babcię, że nie chce jej pomóc!

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