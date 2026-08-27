Barwy szczęścia. Zaskakująca decyzja Elżbiety! Pozwoli zamieszkać młodym u siebie

"Barwy szczęścia" odc. 3400 po wakacjach: Borys i Elżbieta będą martwić się o Romeo i Ewę

Jak donosi swiatseriali.interia.pl, po wakacyjnej przerwie w 3400. odcinku „Barw szczęścia” widzowie zobaczą, jak Romeo haruje ponad siły, by zarobić na wspólne mieszkanie dla siebie i Ewy. Niestety, chłopak przez nawał obowiązków zawali naukę i nie zda matury z matematyki. Mimo tych niepowodzeń nie będzie zamierzał zwalniać tempa, co wzbudzi poważny niepokój Borysa.

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– Od tego nieszczęsnego ślubu jest jakoś dziwnie. Niby jest miły, ale trzyma nas na dystans... Jakby nas unikał...

Swoje obawy w 3400. epizodzie „Barw szczęścia” będzie miała również Elżbieta, która wciąż będzie martwiła się o losy wnuczki. Seniorka postanowi podzielić się swoimi troskami z Grzelakami, przyznając, że jest zupełnie bezradna. Okaże się, że ich wcześniejsze, bardziej restrykcyjne metody wychowawcze nie przyniosą żadnego rezultatu.

– Miałyśmy doskonały kontakt, a teraz...

– Mnie się wydaje, że to jest z ich strony próba jakiegoś rodzaju szantażu.

– Co robić?

– Nie ulegać!

"Barwy szczęścia" odcinek 3400: Grzelak stanie w obronie młodych małżonków przed Aldoną i Żeleńską

W 3400. odcinku „Barw szczęścia” Borys zaprezentuje zgoła odmienne stanowisko. Grzelak inaczej zinterpretuje postępowanie młodych małżonków i wysunie zupełnie nową propozycję.

– Po prostu walczą o swoje. Sądzę, że taka sytuacja, jak teraz, to droga donikąd. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Ale na naszych warunkach – zasugeruje im Grzelak, po czym zaproponuje, aby zgodzili się, żeby młodzi zamieszkali pod jednym dachem – To pozwoli nam wciąż mieć na nich wpływ, bo w przeciwnym razie - Zdobędą pieniądze i się odetną. I nic nie będziemy mogli zrobić...

Aldona i Elżbieta niespodziewanie przystaną na pomysł Grzelaka w 3400. odsłonie „Barw szczęścia”. Tego samego dnia wieczorem małżeństwo przekaże Romeo radosną nowinę – babcia Ewy wyrazi zgodę, by chłopak wprowadził się do jej domu.

– Na próbę.

"Barwy szczęścia" odc. 3400: Decyzja Elżbiety! Ewa i Romeo będą mieszkać z nią

Romeo będzie wniebowzięty decyzją rodziny w 3400. odcinku „Barw szczęścia” po wakacjach i od razu zabierze się za pakowanie rzeczy. Nazajutrz stanie w progu domu swojej żony z bagażami, sprawiając Ewie ogromną radość.

Co ciekawe, w 3400. odcinku „Barw szczęścia” Elżbieta nie skorzysta z pomocy Grzelaków. Chociaż zaoferują oni, że w razie problemów przyjmą młodych pod swój dach, seniorka stanowczo oświadczy, że Ewa i Romeo zostają u niej! To ogromna zmiana, biorąc pod uwagę jej niedawne obiekcje.

– Mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Ode mnie mają jednak bliżej do szkoły, a Romeo też do pracy. No nic, zobaczymy, jak się potoczy ten cały eksperyment.