Zimowe Igrzyska 2026 w Mediolanie. Spekulacje wokół finału hokeja zaskakują?

Mediolański klimat igrzysk w przeddzień finału hokeja

W Mediolanie, na dzień przed finałowym meczem hokeja i ceremonią zamknięcia igrzysk, atmosfera olimpijska wciąż jest wyczuwalna. Wielu turystów opuszcza miasto po intensywnym okresie kibicowania w licznych obiektach sportowych. Amerykańska rodzina z Chicago, której przodkowie pochodzili z Sycylii, podkreśliła pełną realizację swojego programu olimpijskiego, koncentrując się na wsparciu hokeistów USA.

Finałowy pojedynek hokeja mężczyzn między USA a Kanadą nabiera dodatkowej wagi, wykraczającej poza sportową rywalizację. John, kibic hokeja, zauważył, że mecz będzie miał "dodatkową, pozasportową, polityczną wymowę" z uwagi na ostatnie relacje między oboma krajami. Ten pojedynek, jak podkreślił, przeniesie się symbolicznie na taflę lodu.

Polacy w Mediolanie: olimpijska atmosfera pod katedrą?

Wśród licznych turystów obecnych w Mediolanie znaleźli się również Polacy, którzy łączą zimowy urlop na nartach z wizytą w stolicy Lombardii. Przyjechali do miasta, aby zwiedzić słynną katedrę Duomo i poczuć wyjątkowy olimpijski klimat. Mieszkańcy Warszawy przyznali, że "wpadli na jeden dzień do Mediolanu w poszukiwaniu olimpijskiej atmosfery", opisując to jako "nadzwyczajną okazję".

Zgodnie z ich obserwacjami, najbardziej intensywną olimpijską atmosferę można odczuć na wielkim placu przed mediolańską katedrą. Podkreślili, że panuje tam "rewelacyjna atmosfera", a uliczne dekoracje są bardzo efektowne. Wszędzie widać turystów i kibiców z wielu krajów, a język polski jest często słyszalny na ulicach, obok angielskiego.

Jak Mediolan wraca do normalności po igrzyskach?

Francesca, studentka mediolańskiego uniwersytetu Bicocca, zauważyła, że miasto powoli wraca do swojego normalnego rytmu po intensywnym okresie igrzysk. Spodziewała się większych niedogodności, jednak poza ogólnym tłokiem, utrudnienia okazały się nie być zbyt dotkliwe. To świadczy o sprawnej organizacji wydarzenia.

Od inauguracji igrzysk 6 lutego, jednym z najpopularniejszych punktów spotkań mediolańczyków i turystów był Łuk Pokoju, gdzie płonie znicz olimpijski. Od zmierzchu codziennie odbywają się tam sugestywne pokazy świetlne, przyciągające tysiące osób i tworzące niezapomnianą scenerię. Mieszkaniec Mediolanu, Michele, potwierdził plany odwiedzenia Łuku Pokoju wieczorem przed ceremonią zamknięcia w Weronie.

Czy Donald Trump pojawi się na finale hokeja USA - Kanada?

Branża gastronomiczna w Mediolanie odnotowała rekordowe obłożenie podczas minionych kilkunastu dni igrzysk, co potwierdził Michele, pracujący w restauracji. Nigdy wcześniej nie widział takich tłumów, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu wydarzeniem i napływie turystów. Michele zażartował, że będzie mu brakować "olimpijskiej adrenaliny", ale z ulgą przyjmie odpoczynek.

W mediach pojawiły się spekulacje dotyczące możliwego przyjazdu prezydenta Donalda Trumpa na niedzielny finał hokeja mężczyzn między USA a Kanadą. To byłoby wydarzenie polityczne i sportowe. Jednakże, na obecną chwilę, nic nie wskazuje na potwierdzenie tych doniesień, co pozostawia kwestię jego obecności otwartą do ostatniej chwili.

