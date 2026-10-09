"Król Królów". Wielki kinowy hit z premierą na Warszawskim Festiwalu Filmowym! W kinach już od 1 stycznia

"Król Królów" na Warszawskim Festiwalu Filmowym

"Król Królów" to zarazem największy od 2025 roku film w portfolio studia Angel i pierwszy pełnometrażowy kinowy film animowany w historii tego studia. Produkcja już na rynku amerykańskim udowodniła, że kino animowane oparte na historii biblijnej może stać się wydarzeniem daleko wykraczającym poza swoją gatunkową niszę.

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"Król Królów" - o fabule

Ojciec opowiada synowi najwspanialszą historię wszech czasów. To, co zaczyna się jak zwykła bajka na dobranoc, staje się początkiem niezwykłej podróży, która na zawsze odmieni życie chłopca. Za sprawą bujnej wyobraźni wyrusza on śladami Jezusa - jest świadkiem Jego cudów, towarzyszy Mu w chwilach próby i odkrywa znaczenie Jego największej ofiary. "Król Królów" ukazuje ponadczasową historię oczami dziecka i pozwala na nowo odkryć moc nadziei, miłości i odkupienia. Film powstał na podstawie opowieści Charlesa Dickensa - autora "Opowieści wigilijnej" - napisanej z myślą o jego własnych dzieciach.

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W oryginalnej wersji językowej bohaterom swoich głosów użyczyli m.in.: Oscar Isaac, Pierce Brosnan, Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill, Forest Whitaker, Ben Kingsley i Roman Griffin Davis.

Podbił serca zagranicznych widzów, teraz zmierza do Polski. Kiedy premiera w kinach?

Film otworzył się w Stanach Zjednoczonych imponującym wynikiem 19,4 miliona dolarów w pierwszy weekend, ustanawiając historyczny rekord otwarcia dla religijnego filmu animowanego. Globalnie "Król Królów" zarobił już ponad 83,5 miliona dolarów, z czego ponad 60 milionów przypadło na Stany Zjednoczone i Kanadę. Ogromny sukces kasowy idzie w parze z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Na Rotten Tomatoes film otrzymał 97–98% pozytywnych ocen widzów, a w badaniu CinemaScore uzyskał najwyższą możliwą notę A+.

Po wyjątkowym pokazie podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego przyjdzie czas na ogólnopolską premierę. "Król Królów" wejdzie do polskich kin 1 stycznia 2027 roku. (informacja prasowa)

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