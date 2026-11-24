Masło ekstra Pilos 83 proc. kosztuje 2,99 zł zamiast 4,99 zł, a litr mleka UHT Mazurski Smak można kupić za 1,99 zł zamiast 3,99 zł.

W promocji znalazły się również ćwiartki z polskiego kurczaka XXL za 4,99 zł/kg. To obniżka o ponad 52 proc. względem ceny regularnej.

Wybrane słodycze E.Wedel są dostępne 40 proc. taniej, a borówki amerykańskie 400 g kosztują 19,99 zł zamiast 27,99 zł.

Część promocji obowiązuje do 25 listopada, a pozostałe do 28 lub 29 listopada. Niektóre wymagają aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Masło, mleko i kurczak w niższych cenach - promocje w Lidlu

Wśród ciekawszych propozycji znalazły się produkty, które często trafiają do koszyków zakupowych. Masło ekstra Pilos 83 proc. w opakowaniu 200 g można kupić za 2,99 zł zamiast 4,99 zł. Mleko UHT 3,2 proc. marki Mazurski Smak kosztuje natomiast 1,99 zł za litr, podczas gdy jego cena przed obniżką wynosiła 3,99 zł. W ofercie pojawiły się również ćwiartki z polskiego kurczaka XXL. Kilogram kosztuje 4,99 zł zamiast 10,49 zł, co oznacza obniżkę o ponad połowę.

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Słodycze i owoce na promocj w Lidlu

Lidl przygotował także propozycje dla miłośników słodkości. Wybrane pakowane słodycze E.Wedel można kupić o 40 proc. taniej przy spełnieniu warunków promocji. Warto zwrócić uwagę również na borówki amerykańskie w opakowaniu 400 g, których cena została obniżona do 19,99 zł z 27,99 zł. W aktualnej gazetce znalazły się też promocje na inne produkty spożywcze, w tym wybrane sery, przetwory oraz artykuły marki Freshona. W przypadku części z nich rabat naliczany jest dopiero przy zakupie kilku sztuk lub po zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus.

Do kiedy obowiązują promocje w Lidlu?

Nie wszystkie obniżki mają taki sam termin. Część najciekawszych ofert obowiązuje od poniedziałku 23 listopada do środy 25 listopada 2026 roku. Inne można wykorzystać do soboty 28 listopada lub niedzieli 29 listopada. Przed wyjściem do sklepu warto więc sprawdzić szczegóły konkretnej promocji, zwłaszcza jeśli wymaga ona aktywowania kuponu w aplikacji.

Warto pamiętać, że produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów, a niektóre oferty mogą mieć dodatkowe limity zakupowe. Najlepiej nie odkładać wizyty na ostatnią chwilę, jeśli zależy nam na konkretnym artykule.