Odcinek 4292. serialu „Pierwsza miłość”. Profesor Kochański wyda wyrok w sprawie Radka

Radek Bilewicz (Paweł Wierzbicki) wreszcie doczeka się chwili, która od dawna spędzała mu sen z powiek. Mężczyzna spotka się z profesorem Kochańskim (Rafał Królikowski), aby usłyszeć ostateczny werdykt w sprawie swojej dalszej pracy w placówce. Przełożony zacznie odczytywać uzasadnienie bardzo powoli, co jeszcze bardziej spotęguje stres czekającego na wyrok medyka. Jak się okaże, komentarz profesora Kochańskiego wywoła u Bilewicza ogromne zaskoczenie. Poruszony słowami przełożonego lekarz zareaguje bardzo emocjonalnie, udowadniając tym samym, jak istotny jest dla niego wynik tego spotkania.

- Popełnił pan błąd... ale tylko jeden. Postawił pan bezpieczeństwo i zdrowie pacjentki ponad własne bezpieczeństwo - bezpieczeństwo zawodowe. I tego powinno panu zazdrościć wielu lekarzy. Zrobiłbym to samo... bo to szlachetne... bo tak należy. Tylko następnym razem, jak będzie pan popełniał takie błędy, w przyszłości, niech pan pamięta, że będzie miał pan do czynienia z takimi niemiłymi rozmowami, a ludzie są różni. Inny lekarz postawił by zupełnie inną opinię. Ale gratuluję. Gratuluję i pana przykład będę przedstawiał zawsze, kiedy będę musiał przypomnieć naszym kolegom po co my to właściwie wszystko robimy - oznajmił Kochański ku wielkiemu zaskoczeniu Radka.

Kłopoty Radka w serialu „Pierwsza miłość”. Spór z Florianem i oskarżenia o przekroczenie uprawnień

Czarne chmury zbierały się nad Bilewiczem już od dłuższego czasu. Wszystko nabrało tempa w 4278. odcinku, kiedy to Radek i Maja zrezygnowali z dotychczasowych kryjówek i zaczęli spotykać się w mieszkaniu zamiast w tajemnicy. Ta zażyłość szybko stworzyła zagrożenie dla ich pozycji w pracy, dlatego Grażyna zorganizowała spotkanie personelu i kategorycznie zakazała podwładnym przenoszenia spraw prywatnych na grunt zawodowy. Niedługo potem lekarz znów naraził się szefowej, wchodząc w gwałtowny spór z Florianem. Sytuacja pogorszyła się w 4282. odcinku, gdy przełożona zabroniła mu przeprowadzania operacji, a badania histopatologiczne pacjentki wykluczyły postawioną przez niego diagnozę. Gwoździem do trumny okazało się pismo o domniemanym przekroczeniu uprawnień przez Radka skierowane do Komisji Etyki Lekarskiej. Sprawę przejął prywatnie będący ojcem Floriana profesor Kochański, co w 4283. odcinku budziło ogromne obawy Mai o brak obiektywizmu, choć sama starała się wtedy wspierać zestresowanego partnera.

Kiedy oglądać 4292. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji

Telewidzowie zobaczą 4292. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Stacja pokazuje kolejne odsłony produkcji regularnie w dni powszednie od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Wszystkie epizody można również śledzić w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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