Co trzeci mężczyzna w Polsce identyfikuje się z Kopciuszkiem. Ciekawe wyniki badania Disneya

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Aż 84% dorosłych Polaków regularnie oglądało w dzieciństwie produkcje Disneya, a 82% do dziś odczuwa wobec nich sentyment. Choć każde pokolenie interpretuje historie Disneya nieco inaczej, ich wspólnym fundamentem pozostają wartości takie jak przyjaźń i lojalność (46%), zwycięstwo dobra nad złem (43%) oraz pokonywanie trudności (32%). Różni nas metryka, ale łączy wspólny kod kulturowy.
Disney łączy pokolenia
Badanie "Pokolenie Disney" pokazuje, że dla większości respondentów Disney nie jest pojedynczym wspomnieniem z dzieciństwa, lecz częścią wspólnego doświadczenia kilku generacji. Z biegiem lat zmienia się również perspektywa dla nas jako widzów: 42% respondentów przyznaje, że historie Disneya ponownie stały się dla nich ważne, gdy sami zostali rodzicami. Wśród Baby Boomersów prawie połowa wskazuje podobny moment związany z pojawieniem się wnuków.
Każde pokolenie ma swojego "Disneya"
Dla Baby Boomers Disney był mniej dostępny niż dla kolejnych generacji, ale nie osłabiło to emocjonalnej więzi z marką - 84% osób z tego pokolenia nadal odczuwa sentyment do filmów Disneya, a najbardziej rozpoznawalną produkcją w tej grupie jest "Królewna Śnieżka", którą zna 78% osób.
Dodatkową warstwę historii pokoleń tworzy transformacja ustrojowa. Dla Generacji X zachodnia popkultura pojawiała się w momencie, gdy cały kraj otwierał się na świat: aż 74% przedstawicieli tego pokolenia mówi o Disneyu jako o "namiastce świata zachodniego". Symbolem generacji są "Gumisie", które rozpoznaje 87% badanych (najwięcej wśród wszystkich grup). Pokolenie X szczególnie mocno odczytuje filmy przez doświadczenie dojrzewania, odpowiedzialności i pokonywania trudności.
Millennialsi dorastali już w świecie, w którym telewizję uzupełniły kasety VHS i płyty DVD, a dostęp do globalnej popkultury przestał mieć wyjątkowy charakter. To właśnie ta grupa zbudowała z Disneyem jedną z najsilniejszych więzi emocjonalnych: 82% Millenialsów uznaje jego produkcje za ważną część dzieciństwa, a trzy czwarte zgadza się z określeniem, że w pewnym sensie "wychowało się" na tych historiach. Najbardziej rozpoznawalnym tytułem jest "Król lew", znany aż 94% badanych. Najważniejszą wartością dla nich jest autentyczność.
Generacja Z żyje w świecie mnogości treści, w którym klasyczne animacje funkcjonują równolegle z Pixarem, Marvelem, serialami z Disney Channel i streamingiem. To pokolenie równie dobrze zna klasykę jak i najnowsze produkcje. Szczególną rolę odgrywają produkcje Disney Channel: "Hannah Montana" jest znana 71% przedstawicieli Gen Z, a "High School Musical" ponad połowie (57%). Jednocześnie jest to najsilniejsze pokolenie dla Marvela: Spider-Mana zna 83% badanych, Iron Mana 70%, a Avengersów 69%.
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Co trzeci mężczyzna w Polsce identyfikuje się z Kopciuszkiem
Co ciekawe, identyfikacja z postaciami nie przebiega według prostych podziałów. Z Kopciuszkiem utożsamia się nie tylko 65% kobiet, ale również 36% mężczyzn. Z kolei Tarzan jest bliski połowie mężczyzn i 37% kobiet. To dlatego, że Polki i Polacy odnajdują siebie nie tyle w samych bohaterach, co w ich doświadczeniach: pokonywaniu trudności, walce ze strachem, potrzebie akceptacji czy szukaniu własnego miejsca.
– Disney od pokoleń pełni w naszym życiu szczególną rolę. Jego bohaterowie boją się, upadają popełniają błędy, a jednak próbują dalej. Te historie nie uczą nas, jak unikać trudności, ale jak przez nie przechodzić – pokazują, że można się bać i jednocześnie być odważnym - mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc, Uniwersytet SWPS w Warszawie.
"Hannah Montana" jako synonim własnej drogi
Tak jak klasyczne historie przechodziły wcześniej z rodziców na dzieci, dzisiejsza nostalgia zaczyna obejmować produkcje, które jeszcze niedawno wydawały się częścią kultury młodzieżowej. Dobrym przykładem jest serial „Hannah Montana”, który rozpoznaje 71% Generacji Z i 65% Millenialsów, a w całej dorosłej populacji rozpoznawalność wynosi 52%. Produkcja jest jednym z pierwszych symboli nostalgii łączącej dwie młodsze generacje. W wywiadach jakościowych młode kobiety mówiły o Hannah jako o bohaterce, która dawała im w dzieciństwie poczucie, że warto realizować własne marzenia.
W świecie, w którym coraz częściej podkreślamy różnice między pokoleniami, wyniki badania pokazują coś odwrotnego. Choć każde pokolenie ma własnego Disneya, te same historie, bohaterowie i wartości wciąż tworzą wspólny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków. Pełny raport "Pokolenie Disney" znajdziecie na specjalnej stronie. (informacja prasowa)
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