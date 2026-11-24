W poprzednim odcinku Fadime nie żałowała, że naraziła Sinem na szykany ze strony Mukadder. Engin wpadł na pomysł, by dać Gulsum podsłuch i w ten sposób zdobyć dowody obciążające Beyzę. Derya była bardzo zadowolona ze współpracy z Cemilem, a Cihan zapewnił Hancer o swojej miłości. Postawił jej jednak twardy warunek, który może znacząco wpłynąć na ich przyszłość. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 264 - streszczenie

Cihan kategorycznie zabroni Hancer dalszych kontaktów z Melihem, co doprowadzi do kolejnych spięć między małżonkami. Mukadder zacznie naciskać na Nusreta i zażąda, by ten raz na zawsze pozbył się dziewczyny z rezydencji. W tym samym czasie Engin i Beren spróbują przekonać Gulsum, by pomogła im zdobyć dowody przeciwko Beyzie. Prawdziwy przełom nastąpi jednak w momencie, gdy Metin odzyska pamięć. Mężczyzna nagle uświadomi sobie, kto dokładnie próbował pozbawić go życia.

„Panna młoda” odcinek 264 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

264. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany o godz. 17:20 na antenie TVP2 w środę, 2 grudnia 2026 r.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach osieroconej Hancer, która od dziecka musiała być silna, by opiekować się chorym bratem. Aby opłacić jego kosztowne leczenie, dziewczyna decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, spadkobiercą bogatego rodu. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, a teściowa planuje pozbyć się Hancer tuż po narodzinach wnuka. Mimo piętrzących się trudności między małżonkami nieoczekiwanie rodzi się prawdziwa miłość, dla której Cihan jest gotów poświęcić niemal wszystko. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)