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W poprzednim odcinku Fadime nie żałowała, że naraziła Sinem na szykany ze strony Mukadder. Engin wpadł na pomysł, by dać Gulsum podsłuch i w ten sposób zdobyć dowody obciążające Beyzę. Derya była bardzo zadowolona ze współpracy z Cemilem, a Cihan zapewnił Hancer o swojej miłości. Postawił jej jednak twardy warunek, który może znacząco wpłynąć na ich przyszłość. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 264 - streszczenie
Cihan kategorycznie zabroni Hancer dalszych kontaktów z Melihem, co doprowadzi do kolejnych spięć między małżonkami. Mukadder zacznie naciskać na Nusreta i zażąda, by ten raz na zawsze pozbył się dziewczyny z rezydencji. W tym samym czasie Engin i Beren spróbują przekonać Gulsum, by pomogła im zdobyć dowody przeciwko Beyzie. Prawdziwy przełom nastąpi jednak w momencie, gdy Metin odzyska pamięć. Mężczyzna nagle uświadomi sobie, kto dokładnie próbował pozbawić go życia.
„Panna młoda” odcinek 264 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
264. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany o godz. 17:20 na antenie TVP2 w środę, 2 grudnia 2026 r.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach osieroconej Hancer, która od dziecka musiała być silna, by opiekować się chorym bratem. Aby opłacić jego kosztowne leczenie, dziewczyna decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, spadkobiercą bogatego rodu. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, a teściowa planuje pozbyć się Hancer tuż po narodzinach wnuka. Mimo piętrzących się trudności między małżonkami nieoczekiwanie rodzi się prawdziwa miłość, dla której Cihan jest gotów poświęcić niemal wszystko. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)