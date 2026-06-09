Koszmar w "Na dobre i na złe". Córka Blanki i Mario zostanie uprowadzona

Córka Blanki i Mario zniknie bez śladu w nowych odcinkach "Na dobre i na złe"

Jesienne odcinki popularnej produkcji przyniosą widzom mrożące krew w żyłach zwroty akcji. Jak dowiedzieliśmy się z instagramowego profilu Sławomira Wierzbickiego, odtwórcy roli ratownika Sławka, nad rodziną Milewskich zbiorą się czarne chmury. W sieci pojawiły się nagrania z planu, które bezlitośnie zdradzają, że Blanka i Mario będą musieli zmierzyć się ze stratą dziecka, a sam koszmar rozegra się w biały dzień.

Dramatyczne wydarzenia rozpoczną się podczas zwykłego spaceru z wózkiem. Z relacji wynika, że Milewska na ułamek sekundy odwróci uwagę od dziecka, aby udzielić pomocy kobiecie, która nagle straci przytomność i osunie się na chodnik. Instynkt lekarski weźmie górę, jednak ta krótka chwila nieuwagi będzie kosztować ją bardzo wiele, ponieważ tajemniczy sprawca błyskawicznie uprowadzi małą Ninkę z wózka.

Wielka obława w "Na dobre i na złe". Policja nie odnajdzie Ninki

Zszokowana matka błyskawicznie zorientuje się, że pociecha zniknęła z jej pola widzenia. Przerażona Blanka natychmiast zaalarmuje służby, a na miejsce zdarzenia zjadą się ogromne siły mundurowych. Teren parku będzie dokładnie przeczesywany przez liczne jednostki wspomagane przez specjalnie wyszkolonego psa tropiącego, jednak początkowo zakrojone na szeroką skalę poszukiwania nie przyniosą absolutnie żadnego rezultatu.

Funkcjonariusze nie zdołają wpaść na trop zaginionej dziewczynki tuż po przyjęciu zgłoszenia. Na miejsce tragedii przybędzie również zaalarmowany Mario, który w emocjach przedrze się przez kordon policji, by wesprzeć załamaną ukochaną. Spróbuje czule przytulić żonę, jednak zrozpaczona kobieta całkowicie odrzuci jego gesty i nie przyjmie oferowanego przez niego wsparcia w tym niezwykle trudnym momencie.

Blanka zaatakuje Mario w "Na dobre i na złe". Oskarży go o porwanie córki

Wzburzona lekarka szybko przejdzie od rozpaczy do wielkiego gniewu, kierując swoje pretensje bezpośrednio w stronę męża. Kobieta uzna, że zniknięcie dziecka ma ścisły związek z mroczną przeszłością, a być może nawet obecną działalnością ukochanego. Jej obawy wcale nie są bezpodstawne, ponieważ jakiś czas wcześniej nabierze podejrzeń o jego powrót do mafijnego półświatka, widząc go mocno poturbowanego z nagłym przypływem dużej gotówki, czemu on jednak stanowczo zaprzeczy.

W obliczu ogromnej tragedii powakacyjnych odcinków, tłumaczenia męża na nic się nie zdadzą. Zrozpaczona matka straci nad sobą kontrolę do tego stopnia, że w pełnym afekcie rzuci się na partnera z pięściami. Całkowity brak postępów w śledztwie tylko spotęguje jej narastającą frustrację i gigantyczny strach o los Ninki, a cała ta dramatyczna sytuacja mocno odbije się na ich relacji.

Wiele wskazuje na to, że porwana dziewczynka ostatecznie wróci cała i zdrowa do swoich rodziców, jednak droga do tego finału będzie wyjątkowo długa i wyboista. Widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, aby przekonać się, czy przypuszczenia Blanki o kryminalnej winie męża okażą się w pełni słuszne, czy też sprawa zniknięcia pociechy będzie miała zupełnie inne podłoże.