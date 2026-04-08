Koszmar Kasi po ślubie z Mariuszem. Wyrzuty sumienia zniszczą jej sielankę

Emisja 1924. odcinka "M jak miłość" w TVP2. Prawda o Zosi ciąży nad związkiem

Teoretycznie radosna codzienność u boku Mariusza okaże się dla Kasi w 1924. odcinku „M jak miłość” niezwykle wyczerpującym doświadczeniem. Kobieta będzie usilnie wmawiać samej sobie, że darzy obecnego partnera głębokim uczuciem. Dla tej porywczej, młodzieńczej fascynacji zdecydowała się pogrzebać swoje małżeństwo z Jakubem, a także dopuściła się poważnego oszustwa, fałszując wyniki badań DNA na ojcostwo. Pozorna sielanka nowożeńców to w rzeczywistości domek z kart, który lada moment może runąć. Ujawnienie faktu, że to Jakub jest biologicznym ojcem małej Zosi, wydaje się być wyłącznie kwestią czasu.

Agresja Mariusza z "M jak miłość" tuż przed ślubem zszokuje przyszłą żonę

Jeszcze przed samą ceremonią zaślubin w 1924. epizodzie „M jak miłość” Sanocki udowodni, jak bardzo potrafi być nieobliczalny i groźny. Mężczyzna niespodziewanie rzuci się na swoją partnerkę, demonstrując mroczną stronę swojej natury. Mimo tak wyraźnego sygnału ostrzegawczego, Kasia zrezygnuje z ucieczki i ostatecznie stanie z nim na ślubnym kobiercu. Kobieta będzie uspokajać zaniepokojoną całą sytuacją Anetę (Ilona Janyst), gorąco zapewniając ją, że małżeństwo z ukochanym Mariuszem to jej największe życiowe marzenie. Bohaterka zignoruje nawet fakt, że jej wybranek ma niebezpieczną obsesję na punkcie Jakuba i kompletnie nie potrafi zapanować nad chorobliwą zazdrością o byłego męża.

Miesiąc miodowy w cieniu kłamstwa. Koszmar Kasi w "M jak miłość"

Po oficjalnym przypieczętowaniu związku w 1924. odsłonie „M jak miłość”, świeżo upieczeni małżonkowie udadzą się wraz z małą Zosią do luksusowej posiadłości Sanockiego. Choć para zrezygnuje z tradycyjnej podróży poślubnej, Mariusz dołoży wszelkich starań, aby ten wyjątkowy czas zapadł jego żonie w pamięć. Zamiast jednak napawać się radością z rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu i tworzenia kochającej się rodziny, Kasia wpadnie w emocjonalną pułapkę. Kobieta będzie przeżywać prawdziwe katusze, wyniszczana przez potężne wyrzuty sumienia wywołane intrygą, która uderzyła bezpośrednio w obu mężczyzn jej życia.

Sanocki w "M jak miłość" nabierze podejrzeń wobec wyglądu córki

Wnosząc Zosię do domu w 1924. odcinku „M jak miłość”, Mariusz podzieli się z żoną swoim spostrzeżeniem dotyczącym zachowania dziecka. Chwilę po jego słowach, dziewczynka nagle się przebudzi.

- Tyle emocji, gości, nasza malutka śpi jak suseł. Trafił nam się wyjątkowo spokojny egzemplarz...

Kasia natychmiast wtóruje mężowi, komentując mocny sen ich pociechy.

- Nawet muzyka w restauracji jej nie obudziła -

Wówczas mężczyzna zacznie analizować urodę dziewczynki. Z biegiem czasu Mariusz coraz wyraźniej zacznie dostrzegać, że dziecko nie posiada żadnych jego cech fizycznych, co wynika z faktu, że to Jakub jest jej ojcem.

- Ma to nie po mnie. Musi mieć to po mamusi. Jak ten piękny uśmiech. Te piękne oczy -

Gra aktorska Kasi w "M jak miłość". Ukryje ból przed Mariuszem

Słysząc wywody męża w 1924. odcinku „M jak miłość”, kobieta postara się szybko uciąć niewygodny wątek, a na jej twarzy odmaluje się wyraźny znak wewnętrznego bólu.

- Chłodno tutaj...

Pomimo trudności, Kasia będzie zmuszona dalej odgrywać rolę bezgranicznie zakochanej partnerki, dla której liczy się tylko jej nowy mąż.

- Wiesz Kasiu, wtedy kiedy spotkaliśmy się po latach w szpitalu, nawet nie sądziłem,że pewnego dnia stworzymy rodzinę. Uczyniłaś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, wiesz? -

Gdy Mariusz czule przytuli swoją wybrankę, ta po raz kolejny przywdzieje maskę, symulując ogromną radość ze świeżo zawartego małżeństwa.