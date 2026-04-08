Koszmar Kasi po ślubie z Mariuszem. Wyrzuty sumienia zniszczą jej sielankę

Agnieszka Pyź
2026-04-08 12:22

W 1924. odcinku serialu „M jak miłość” widzowie zobaczą ślub Kasi (Paulina Lasota) i Mariusza (Mateusz Mosiewicz). Niestety, ten z założenia najpiękniejszy dzień błyskawicznie zamieni się dla panny młodej w pasmo udręki, zmuszając ją do ciągłego ukrywania prawdziwych emocji przed świeżo upieczonym mężem. Prawdziwe tortury rozpoczną się, gdy po skromnym przyjęciu weselnym para wróci do domu Sanockiego. On zacznie głośno zachwycać się ich piękną rodziną, wspólnym uczuciem oraz córką Zosią, co wywoła u Kasi potężne poczucie winy. W 1925 odcinku "M jak miłość" uświadomi sobie gigantyczną skalę kłamstwa, w które wciągnęła nie tylko swojego obecnego partnera, ale również Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski).

M jak miłość odc. 1924. Kasia (Paulina Lasota)

i

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1924. Kasia (Paulina Lasota)

Emisja 1924. odcinka "M jak miłość" w TVP2. Prawda o Zosi ciąży nad związkiem

Teoretycznie radosna codzienność u boku Mariusza okaże się dla Kasi w 1924. odcinku „M jak miłość” niezwykle wyczerpującym doświadczeniem. Kobieta będzie usilnie wmawiać samej sobie, że darzy obecnego partnera głębokim uczuciem. Dla tej porywczej, młodzieńczej fascynacji zdecydowała się pogrzebać swoje małżeństwo z Jakubem, a także dopuściła się poważnego oszustwa, fałszując wyniki badań DNA na ojcostwo. Pozorna sielanka nowożeńców to w rzeczywistości domek z kart, który lada moment może runąć. Ujawnienie faktu, że to Jakub jest biologicznym ojcem małej Zosi, wydaje się być wyłącznie kwestią czasu.

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1926: Artur zlekceważy wezwanie do nieprzytomnego Pawła, …

Agresja Mariusza z "M jak miłość" tuż przed ślubem zszokuje przyszłą żonę

Jeszcze przed samą ceremonią zaślubin w 1924. epizodzie „M jak miłość” Sanocki udowodni, jak bardzo potrafi być nieobliczalny i groźny. Mężczyzna niespodziewanie rzuci się na swoją partnerkę, demonstrując mroczną stronę swojej natury. Mimo tak wyraźnego sygnału ostrzegawczego, Kasia zrezygnuje z ucieczki i ostatecznie stanie z nim na ślubnym kobiercu. Kobieta będzie uspokajać zaniepokojoną całą sytuacją Anetę (Ilona Janyst), gorąco zapewniając ją, że małżeństwo z ukochanym Mariuszem to jej największe życiowe marzenie. Bohaterka zignoruje nawet fakt, że jej wybranek ma niebezpieczną obsesję na punkcie Jakuba i kompletnie nie potrafi zapanować nad chorobliwą zazdrością o byłego męża.

Miesiąc miodowy w cieniu kłamstwa. Koszmar Kasi w "M jak miłość"

Po oficjalnym przypieczętowaniu związku w 1924. odsłonie „M jak miłość”, świeżo upieczeni małżonkowie udadzą się wraz z małą Zosią do luksusowej posiadłości Sanockiego. Choć para zrezygnuje z tradycyjnej podróży poślubnej, Mariusz dołoży wszelkich starań, aby ten wyjątkowy czas zapadł jego żonie w pamięć. Zamiast jednak napawać się radością z rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu i tworzenia kochającej się rodziny, Kasia wpadnie w emocjonalną pułapkę. Kobieta będzie przeżywać prawdziwe katusze, wyniszczana przez potężne wyrzuty sumienia wywołane intrygą, która uderzyła bezpośrednio w obu mężczyzn jej życia.

Sanocki w "M jak miłość" nabierze podejrzeń wobec wyglądu córki

Wnosząc Zosię do domu w 1924. odcinku „M jak miłość”, Mariusz podzieli się z żoną swoim spostrzeżeniem dotyczącym zachowania dziecka. Chwilę po jego słowach, dziewczynka nagle się przebudzi.

- Tyle emocji, gości, nasza malutka śpi jak suseł. Trafił nam się wyjątkowo spokojny egzemplarz...

Kasia natychmiast wtóruje mężowi, komentując mocny sen ich pociechy.

- Nawet muzyka w restauracji jej nie obudziła -

Wówczas mężczyzna zacznie analizować urodę dziewczynki. Z biegiem czasu Mariusz coraz wyraźniej zacznie dostrzegać, że dziecko nie posiada żadnych jego cech fizycznych, co wynika z faktu, że to Jakub jest jej ojcem.

- Ma to nie po mnie. Musi mieć to po mamusi. Jak ten piękny uśmiech. Te piękne oczy -

Gra aktorska Kasi w "M jak miłość". Ukryje ból przed Mariuszem

Słysząc wywody męża w 1924. odcinku „M jak miłość”, kobieta postara się szybko uciąć niewygodny wątek, a na jej twarzy odmaluje się wyraźny znak wewnętrznego bólu.

- Chłodno tutaj...

Pomimo trudności, Kasia będzie zmuszona dalej odgrywać rolę bezgranicznie zakochanej partnerki, dla której liczy się tylko jej nowy mąż.

- Wiesz Kasiu, wtedy kiedy spotkaliśmy się po latach w szpitalu, nawet nie sądziłem,że pewnego dnia stworzymy rodzinę. Uczyniłaś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, wiesz? -

Gdy Mariusz czule przytuli swoją wybrankę, ta po raz kolejny przywdzieje maskę, symulując ogromną radość ze świeżo zawartego małżeństwa.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?
