Koniec „M jak miłość”. Natalka pobiegnie na spotkanie z Mikołajem w ostatnim 1936. odcinku. Zostawi dla niego Adama

„M jak miłość” odcinek 1936. ostatni przed wakacjami - kiedy emisja w TVP2?

W ostatnim, 1936. odcinku „M jak miłość” wyemitowanym przed letnią przerwą, znajomość Natalki i Mikołaja nabierze tempa. Wszystko wskazuje na to, że po pierwszej wypitej wspólnie kawie oraz otrzymanej wiadomości od mężczyzny, ich relacja tylko się zacieśni.

W finałowym przed wakacjami 1936. odcinku „M jak miłość” Mostowiakowa aż trzy razy zmieni datę planowanego ślubu z Adamem. Zacznie bowiem zastanawiać się, czy jej uczucia do Karskiego są nadal prawdziwe.

24

– Ta relacja z Mikołajem jest fascynująca, ale nie znają się tak dobrze. To wszystko jest takie początkowe, takie pierwsze. Widać po Natalii, że jest otwarta właśnie na takie olśnienia.

"M jak miłość": Mikołaj zaprasza Natalkę do domu! Gorący finał przed wakacjami!

Zauroczony Mostowiakową Mikołaj w ostatnim przed wakacjami, 1936. odcinku „M jak miłość” będzie starał się utrzymać z nią kontakt. Dyrektor szkoły, do której chodzi Hania, zaprosi Natalkę na rozmowę, jednak nie po to, by omawiać sprawy uczennicy, lecz swoje własne. Pogawędka błyskawicznie zmieni tor na bardziej osobisty, a Lipiński wyraźnie będzie chciał ją kontynuować.

– W życiu prywatnym, gdzie pojawiają się emocje nie do końca jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co nas spotyka i nad sobą samym.

Z doniesień wynika, że jeszcze przed letnią przerwą, w finałowym 1936. odcinku „M jak miłość”, Mikołaj zaproponuje Natalce kolejne spotkanie. Tym razem jednak miejscem schadzki nie będzie kawiarnia, lecz jego własny dom.

– To może wypijemy razem herbatę? Ale tym razem u mnie... Do zobaczenia.

Strzał w "M jak miłość"! Kto zginie przed wakacjami?

W 1936. odcinku „M jak miłość”, kończącym sezon przed wakacjami, Natalka bez namysłu zgodzi się na propozycję Mikołaja. Mostowiakowa zostawi Hanię oraz swojego narzeczonego i z entuzjazmem pobiegnie do Lipińskiego. Oboje zignorują zagrożenie, jakie stwarza była partnerka dyrektora, Daria (Ada Chełmińska).

– Natalia z jednej strony podchodzi do Mikołaja z czystą kartą, a z drugiej strony to, że jest Daria zaangażowana sprawia, że sprawa robi się bardziej skomplikowana, bardziej poważna.

– Uczucia są często silniejsze od naszej logiki, ale jak mamy jakieś nie pozałatwiane sprawy, to one do nas za wrócą. Lekcja z tego płynąca, żeby sprawy załatwiać, zamykać jakieś etapy w swoim życiu, jeśli chcemy iść dalej.

Niestety, w ostatnim 1936. odcinku „M jak miłość” przed letnią przerwą dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Niestabilna emocjonalnie Daria będzie czyhać na Mikołaja z bronią palną w ręku. Kiedy Natalka spróbuje jej przeszkodzić, z pistoletu padnie strzał. O tym, czy ktoś straci życie, widzowie dowiedzą się wkrótce.