"Akacjowa 38". Pułkownikwi Valverde grozi kara śmierci! Powodem jego działania wojskowe

Niebezpieczne działania Valverde z romansem w tle

Pułkownik Valverde z serialu "Akacjowa 38" angażuje się w niebezpieczną misję – zbiera fundusze na zakup broni dla hiszpańskich wojsk w Afryce, za co grozi mu kara śmierci. W tym samym czasie jego życie osobiste komplikuje się: Celia ostrzega Sylvię przed pułkownikiem, a on sam sprowadza zagubiony kufer Sylvii. Kobieta wyznaje mu miłość, a Felipe namawia go, by wykorzystał drugą szansę, jaką daje mu życie, mimo że na to nie zasługuje. W tle narastają napięcia wokół Jaime i Diego, które niebezpośrednio wpływają na decyzje Valverde, a jego misja w Afryce pozostaje ryzykowna, łącząc polityczne zobowiązania z osobistymi dylematami i szansą na odkupienie.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.