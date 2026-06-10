Kolejne dziecko w rodzinie Agaty i Rafała? Szykują się duże zmiany po wakacjach w „Na dobre i na złe”

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-10 16:17

Rodzina Agaty (Emilia Komarnicka) i Rafała (Robert Koszucki) w serialu „Na dobre i na złe” może wkrótce znów się powiększyć. Wszystko wskazuje na to, że tuż po adopcji Mani (Apolonia Szwed), bohaterowie zainteresują się jej biologicznym bratem, który przebywa w ośrodku. Zobacz, co wydarzy się po wakacyjnej przerwie.

Kolejne dziecko w rodzinie Agaty i Rafała? Szykują się duże zmiany po wakacjach w „Na dobre i na złe”

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Autor: Artrama/ Materiały prasowe Kolejne dziecko w rodzinie Agaty i Rafała? Szykują się duże zmiany po wakacjach w „Na dobre i na złe”

Co z biologicznym bratem Mani? Decyzje Agaty w „Na dobre i na złe” po wakacjach

Rodzina Woźnickiej i Konicy może wkrótce przeżyć kolejną rewolucję, bo po niedawnej adopcji Mani, małżonkowie nie zwolnią tempa. Agata już wcześniej zwracała uwagę na losy brata dziewczynki, który z powodu autyzmu wymaga specjalistycznej opieki i znajduje się w osobnej placówce.

Chociaż kuratorka (Elżbieta Firek) stanowczo odradzała kontakt, by nie dawać dzieciom złudnych nadziei, Woźnicka nie zrezygnowała. W odcinkach emitowanych po wakacyjnej przerwie lekarka w końcu znajdzie sposób, by dotrzeć do małego Lucka.

Spotkanie z Luckiem. Nowe odcinki „Na dobre i na złe” po przerwie

Jak wynika z materiałów udostępnionych przez Sławomira Wierzbickiego, pracującego na planie produkcji, Agata osobiście pojawi się w specjalistycznym ośrodku, by spotkać się z dyrekcją i samym chłopcem. Wizyta lekarki nie będzie jednorazowa, gdyż wkrótce powróci na miejsce w towarzystwie stęsknionej za bratem Mani.

Z czasem do obu bohaterek dołączy również Rafał, co może sugerować, że świeżo upieczeni małżonkowie poważnie myślą o kolejnej adopcji. Na takim rozwiązaniu na pewno zależałoby samej Mani, która znakomicie odnalazła się w nowym domu i zaprzyjaźniła z synami Konicy – Jasiem (Mateusz Bożek) i Adasiem (Artur Sokólski).

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Kolejna adopcja w rodzinie Woźnickiej i Konicy w nowym sezonie „Na dobre i na złe”?

Otwartym pozostaje pytanie, czy marzenie dziewczynki o zamieszkaniu z biologicznym bratem rzeczywiście się spełni. Kluczową kwestią będzie też reakcja synów Rafała na ewentualne pojawienie się nowego, wymagającego szczególnej uwagi członka rodziny. Czy Jaś i Adaś zaakceptują Lucka z równym entuzjazmem, co jego siostrę? O tym przekonamy się w jesiennych odcinkach „Na dobre i na złe”, w których twórcy z pewnością nie poskąpią emocji.

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