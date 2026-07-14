Kolejna zdrada w "Na Wspólnej"? Słowa serialowej Basi nie pozostawiają złudzeń

"Na Wspólnej" - Smolny zdradzi Basię? W 4247. odcinku Basia zacznie podejrzewać Krzysztofa o romans z Gwiazdą. Gdy ten wróci do domu z Poznania, szybko ucieknie do pracy, obawiając się konfrontacji z żoną. Nie będzie chciał jej bowiem mówić, że odkrył oszustwa jej byłego męża i ojca jej dzieci. Basia zauważy jednak w jego walizce kobiecą spinkę do włosów i zacznie podejrzewać, że ją zdradza. Zażąda wyjaśnień, ale Smolny będzie miał związany język - powie jej tylko tyle, że nie dopuścił się niewierności. To nie wystarczy... Ponadto w 4253. odcinku Basia znajdzie kolejny "dowód" i wtedy czara goryczy się przeleje.

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"Na Wspólnej", odcinek 4253 - streszczenie. Basia zostawi Krzysztofa?

Sandra miesza – Basia nie chce znać męża! Marcelina spotyka się w sprawie zakupu dyplomu magistra z Janem Rybą. Smolny obserwuje z ukrycia, jak Gwiazdowa płaci i wyciąga od oszusta nazwiska osób, które zrobiły podobnie – wszystko nagrywa. Tymczasem Sandra kradnie z biurka Marceliny jej spinkę i idzie do Basi – ma dowód, że Krzysztof był w Poznaniu z Gwiazdową! Baśka jest wściekła – nie chce widzieć męża! Bożydar zdobędzie rewelacyjny lokal ale straci... żonę?! Brygida rozmawia z ojcem Remka – Bożydar pyta o lokal na "dachu świata", który jakiś czas temu oglądali. Gdy słyszy, że Baliszewski wycofał się z powodów finansowych, prosi synową o umówienie go z nim i Zdybicką. Ma dla nich propozycję... Jakiś czas później Bożydara dopada żona – jeśli nie chce jej wybaczyć, Milena żąda rozwodu! Andżela zwierza się Krystynie a Janusz... Juliuszowi! Juliusz w szoku – dowiaduje się, że prof. Agier odwiedza w szpitalu mężczyznę poznanego w necie! Czyli niby jego... Gdy Krystyna jest u nieprzytomnego Janusza, spotyka Andżelę. Ta opowiada Agierowej, jak Juliusz uratował ją od podłego typa! Krystyna pierwszy raz milszym okiem spogląda na Juliusza. Wieczorem Janusz "przebudza się" i wyjawia Juliuszowi, że tylko udaje nieprzytomnego...

"Na Wspólnej" - Smolny NIGDY nie zdradzi Basi. Grażyna Wolszczak ujawniła nam, skąd możemy mieć pewność

Wiemy już, że obecne przypuszczenia Basi nie znajdą pokrycia w rzeczywistości, ale scenarzyści "Na Wspólnej" wpoili nam już dawno temu, że w tym serialu żaden związek nie jest bezpieczny. W rozmowie z Eską Grażyna Wolszczak, serialowa Basia, ujawniła jednak, że akurat o zdradę Smolnego nie musimy się martwić - aktor grający Krzysztofa wymusił bowiem na twórcach serialu zapewnienie, że jego bohater może dopuścić się wszystkiego, ale nie wdania się w romans.

Wiem, że Łukasz Konopka, który teraz gra mojego męża, bardzo skutecznie się broni przed tym, żeby Basię zdradzić. Mówi: "Nie, nie ma mowy, absolutnie". Jak wiadomo, Smolny miał różne tam problemy z hazardem, ze złością, z agresją i różne inne przywary, więc bardzo poprosił producentów, żeby ocalili miłość z Basią - powiedziała.

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