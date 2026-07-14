Kolejna zdrada w "Na Wspólnej"? Słowa serialowej Basi nie pozostawiają złudzeń

NN
2026-07-14 20:33

Nadchodzi kolejna drama w "Na Wspólnej" z sortu, który umiłowali sobie scenarzyści, a znienawidzili widzowie - zdrady. Tzn. poniekąd. Tak jakby. Basia (Grażyna Wolszczak) zacznie podejrzewać Krzysztofa (Łukasz Konopka) o romans, a w 4253. odcinku stwierdzi, że nie chce go znać! Czy małżeństwo Smolnych się rozpadnie? Dużą podpowiedzią są nie tylko kolejne streszczenia "Na Wspólnej", ale też informacja, którą ujawniła Esce Grażyna Wolszczak.

Zasmucony Krzysztof Smolny w zielonej marynarce trzyma dłonie przy twarzy. O jego losach w Na Wspólnej przeczytasz na Eska.
Autor: Tomasz Urbanek/TVN/ Materiały prasowe x-news

"Na Wspólnej" - Smolny zdradzi Basię? W 4247. odcinku Basia zacznie podejrzewać Krzysztofa o romans z Gwiazdą. Gdy ten wróci do domu z Poznania, szybko ucieknie do pracy, obawiając się konfrontacji z żoną. Nie będzie chciał jej bowiem mówić, że odkrył oszustwa jej byłego męża i ojca jej dzieci. Basia zauważy jednak w jego walizce kobiecą spinkę do włosów i zacznie podejrzewać, że ją zdradza. Zażąda wyjaśnień, ale Smolny będzie miał związany język - powie jej tylko tyle, że nie dopuścił się niewierności. To nie wystarczy... Ponadto w 4253. odcinku Basia znajdzie kolejny "dowód" i wtedy czara goryczy się przeleje. 

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"Na Wspólnej", odcinek 4253 - streszczenie. Basia zostawi Krzysztofa?

Sandra miesza – Basia nie chce znać męża! Marcelina spotyka się w sprawie zakupu dyplomu magistra z Janem Rybą. Smolny obserwuje z ukrycia, jak Gwiazdowa płaci i wyciąga od oszusta nazwiska osób, które zrobiły podobnie – wszystko nagrywa. Tymczasem Sandra kradnie z biurka Marceliny jej spinkę i idzie do Basi – ma dowód, że Krzysztof był w Poznaniu z Gwiazdową! Baśka jest wściekła – nie chce widzieć męża! Bożydar zdobędzie rewelacyjny lokal ale straci... żonę?! Brygida rozmawia z ojcem Remka – Bożydar pyta o lokal na "dachu świata", który jakiś czas temu oglądali. Gdy słyszy, że Baliszewski wycofał się z powodów finansowych, prosi synową o umówienie go z nim i Zdybicką. Ma dla nich propozycję... Jakiś czas później Bożydara dopada żona – jeśli nie chce jej wybaczyć, Milena żąda rozwodu! Andżela zwierza się Krystynie a Janusz... Juliuszowi! Juliusz w szoku – dowiaduje się, że prof. Agier odwiedza w szpitalu mężczyznę poznanego w necie! Czyli niby jego... Gdy Krystyna jest u nieprzytomnego Janusza, spotyka Andżelę. Ta opowiada Agierowej, jak Juliusz uratował ją od podłego typa! Krystyna pierwszy raz milszym okiem spogląda na Juliusza. Wieczorem Janusz "przebudza się" i wyjawia Juliuszowi, że tylko udaje nieprzytomnego...

"Na Wspólnej" - Smolny NIGDY nie zdradzi Basi. Grażyna Wolszczak ujawniła nam, skąd możemy mieć pewność

Wiemy już, że obecne przypuszczenia Basi nie znajdą pokrycia w rzeczywistości, ale scenarzyści "Na Wspólnej" wpoili nam już dawno temu, że w tym serialu żaden związek nie jest bezpieczny. W rozmowie z Eską Grażyna Wolszczak, serialowa Basia, ujawniła jednak, że akurat o zdradę Smolnego nie musimy się martwić - aktor grający Krzysztofa wymusił bowiem na twórcach serialu zapewnienie, że jego bohater może dopuścić się wszystkiego, ale nie wdania się w romans.

Wiem, że Łukasz Konopka, który teraz gra mojego męża, bardzo skutecznie się broni przed tym, żeby Basię zdradzić. Mówi: "Nie, nie ma mowy, absolutnie". Jak wiadomo, Smolny miał różne tam problemy z hazardem, ze złością, z agresją i różne inne przywary, więc bardzo poprosił producentów, żeby ocalili miłość z Basią - powiedziała. 

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