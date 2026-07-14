Zmiany w życiu Joanny w "M jak miłość". Wiemy, gdzie będzie pracować po romansie z Arturem

Domańska odchodzi z przychodni w nowym sezonie "M jak miłość"

Po serii zawirowań Joanna zrezygnuje z pracy w przychodni Rogowskiego. To właśnie wspólne obowiązki zawodowe stały się początkiem ich relacji. Od momentu zatrudnienia Domańskiej dało się zauważyć, że wymowne gesty, znaczące spojrzenia i rozmowy zapowiadają coś więcej niż tylko współpracę. Para zaczęła spotykać się po godzinach, razem biegali i planowali wyjazd na konferencję medyczną. Ostatecznie podróż nie doszła do skutku, ale w finałowym odcinku poprzedniego sezonu oboje przyznali się do swoich uczuć. To emocjonalne zaangażowanie będzie sporym ciosem dla Marysi (Małgorzata Pieńkowska) w nadchodzących epizodach. Decyzja o przerwaniu wspólnej pracy w przychodni jest już pewna, co potwierdza najnowsze zdjęcie Dominiki Sakowicz z planu zdjęciowego.

Gdzie będzie pracować Joanna w "M jak miłość" po wakacjach?

Widzowie, którzy spodziewali się, że Joanna wyjedzie z Grabiny i rozpocznie pracę w Warszawie, będą zaskoczeni. Domańska wcale nie zamierza zniknąć z horyzontu Rogowskiego. Z opublikowanych materiałów wynika, że lekarka zostanie zatrudniona w miejscowym szpitalu w Gródku. Na udostępnionym zdjęciu widać bohaterkę w białym fartuchu ze służbowym identyfikatorem lokalnej placówki medycznej. Oznacza to, że Joanna nadal będzie obecna w bliskim otoczeniu Marysi i Artura, pozostając w ich rejonie zamieszkania.

Joanna nie odpuszcza Rogowskiego w "M jak miłość"

Domańska będzie kontynuować swoją medyczną karierę, a wszystko wskazuje na to, że nie zamierza też zrezygnować z Artura. Choć na początku pojawią się próby zakończenia tej znajomości, to Joanna szybko wróci do inicjowania spotkań z lekarzem. Jej nowa posada w pobliskim szpitalu w Gródku sprawi, że nie straci kontaktu z Rogowskim ani jego bliskimi. Wygląda na to, że ten romans może przynieść jeszcze wiele dramatycznych konsekwencji dla wszystkich zaangażowanych stron.

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!