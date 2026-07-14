Barwy szczęścia. Tomasz oszuka matkę. To kłamstwo o Oliwce wymknie się spod kontroli

Tomasz Kępski okłamie matkę. Ukryje rozstanie z Oliwką

W nadchodzących odcinkach "Barw szczęścia" Wanda stanie przed kluczową decyzją w swoim życiu. Krzysztof Jaworski wpadnie na pomysł, by to ona kandydowała na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Kobieta początkowo będzie miała sporo wątpliwości, ale ostatecznie postanowi porozmawiać o tym z Tomaszem. Jak informuje serwis światseriali.interia.pl, syn szybko zmotywuje ją do działania i namówi na przyjęcie tej propozycji. To właśnie podczas tej pogawędki dojdzie do niespodziewanego obrotu spraw. Matka mężczyzny nie ma bowiem zielonego pojęcia o tym, że jego relacja z Oliwką to już przeszłość.

Wanda planuje rodzinną kolację z byłą partnerką Tomasza

Po rozmowie z Tomaszem Wanda dojdzie do wniosku, że czas najwyższy uporządkować własne relacje rodzinne. Z tego powodu zaplanuje zorganizowanie uroczystej kolacji, na której pojawią się zarówno jej syn, jak i Oliwka. Kobieta liczy na to, że uda jej się poprawić kontakt z niedoszłą synową. Kompletnie nie zdaje sobie sprawy z faktu, że jej syn i młoda Zbrowska od dawna nie są już razem, a dziewczyna zdążyła się nawet wyprowadzić. Tomasz, zamiast wyznać prawdę o rozstaniu, zdecyduje się na kolejne kłamstwa i wymówki, żeby tylko uniknąć konfrontacji. Nie chcąc martwić matki, będzie bez mrugnięcia okiem ukrywał przed nią faktyczny stan rzeczy.

Dlaczego Kępski ukrywa prawdę w najnowszych odcinkach "Barw szczęścia"?

Zachowanie Tomasza w nowym sezonie "Barw szczęścia" nie wzięło się znikąd. Bohater uzna, że jego matka i tak mierzy się obecnie ze sporą presją, dlatego nie chce obarczać jej kolejnymi problemami. Z drugiej strony mężczyzna po cichu liczy na to, że Oliwka w końcu zmieni zdanie, a ich relację uda się jeszcze naprawić, co oszczędziłoby mu kłopotliwych tłumaczeń przed bliskimi. Jak to bywa w świecie polskich seriali, kłamstwo ma jednak bardzo krótkie nogi. Mimo usilnych starań, Kępski najprawdopodobniej nie będzie w stanie zbyt długo ukrywać tego, co zaszło między nim a młodszą partnerką. Widzowie z pewnością będą się zastanawiać, czy Wanda sama odkryje sekret syna, czy to on pierwszy odważy się na szczere wyznanie.

Barwy szczęścia. Oto, co czeka Oliwkę w nowym sezonie. Znów będzie w związku