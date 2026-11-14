Klaudia Kozioł w serialu "Ranczo" przeszła ogromną metamorfozę. Tak zmieniała się córka wójta

Kiedy premiera nowego sezonu "Rancza"?

Polski serial obyczajowo-komediowy "Ranczo" przedstawia historię Amerykanki Lucy Wilskiej. Kobieta otrzymuje w spadku dworek położony w podlaskiej miejscowości Wilkowyje. Decyduje się zamieszkać na polskiej wsi na stałe, co prowadzi do zderzenia jej podejścia z mentalnością miejscowych oraz lokalnymi układami tworzonymi przez wójta i plebana.

Pierwszy odcinek produkcji wyemitowano na antenie TVP1 dokładnie 5 marca 2006 roku. Pierwotna odsłona serialu zamknęła się w 10 sezonach, czyli 130 odcinkach, a finał pokazano 27 listopada 2016 roku. Po dekadzie przerwy serial doczeka się oficjalnej kontynuacji. Nowy, 11. sezon nosi tytuł "Ranczo. Zemsta wiedźm" i składa się z sześciu odcinków. Jego telewizyjną premierę zaplanowano w TVP1 na niedzielę 6 grudnia 2026 roku o godzinie 20:25.

Znamy już zarys scenariusza otwierającego powrót tej kultowej serii. Potwierdzono między innymi, że twórcy nie zdecydowali się na uśmiercenie postaci Japycza oraz Kusego.

Marta Chodorowska o swojej roli w „Ranczu”. Taka będzie nowa Klaudia

Kim jest Klaudia Kozioł z serialu "Ranczo"?

W postać Klaudii Kozioł wpisano rolę córki Haliny oraz Pawła Kozioła, który zaczynał jako wójt, a następnie awansował na senatora i prezydenta. W pierwszych odcinkach dziewczyna ma 17 lat, uczęszcza do liceum w Radzyniu Podlaskim i zachowuje się jak typowa buntowniczka. Przez doskwierającą jej samotność oraz potrzebę akceptacji ciągle modyfikuje swój wygląd i przekonania, ulegając wpływom kolejnych partnerów. W efekcie przechodziła fazy bycia punkówą, gotką, gorliwą katoliczką oraz bizneswoman. Z biegiem czasu mocniej włącza się w sprawy lokalnej społeczności, podejmując pracę jako agentka sztuki Kusego, a także spikerka w telewizji prowadzonej przez Czerepacha.

Punktem zwrotnym w losach bohaterki okazuje się wyjazd do Lublina na studia psychologiczne. Nowa wiedza pozwala Klaudii dojrzeć i stać się głosem rozsądku we własnym domu rodzinnym. Dziewczyna idzie o krok dalej i prowadzi nieformalne terapie dla lokalnych małżeństw, pomagając między innymi Więcławskim, Hadziukom oraz Solejukom. W późniejszym okresie wykorzystuje kawiarenkę Kingi, by nieść szerszą pomoc potrzebującym mieszkańcom Wilkowyj. Zgłaszało się do niej wiele kobiet, które szukały okazji do rozmowy o swoich problemach rodzinnych z osobą posiadającą odpowiednie doświadczenie.

Zdobyte wykształcenie nie wyeliminowało jednak temperamentu i zamiłowania do intryg, które bohaterka odziedziczyła po rodzicach. Cechy te ujawniają się wyraźnie w jej skomplikowanej relacji z Fabianem Dudą. Po odrzuceniu przez mężczyznę Klaudia planuje zemstę, wybija mu szyby i podstępem niszczy jego nową relację. Dręczona wyrzutami sumienia próbuje nawet wstąpić do zakonu, ale finalnie rezygnuje z tego pomysłu, wraca do normalnego funkcjonowania i ponownie wiąże się z Fabianem. Wcielająca się w tę postać aktorka Marta Chodorowska ujawniła, że grana przez nią bohaterka zostanie mamą.

Marta Chodorowska jako Klaudia Kozioł i jej serialowe przemiany

Poszukująca własnej tożsamości Klaudia przechodziła na ekranie liczne metamorfozy, z których większość wynikała bezpośrednio z wpływu jej aktualnych partnerów. Odtwarzająca tę rolę Marta Chodorowska musiała sprostać trudnemu zadaniu, ponieważ jej postać zmieniała wizerunek w błyskawicznym tempie. Wszystkie przemiany bohaterki przypominamy w naszej galerii zdjęć.