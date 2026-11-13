Wnuczka Zbigniewa Bońka wpadła do głębokiej studni. Na ratunek ruszył znany piłkarz

Do wypadku doszło w trakcie zabawy w chowanego, gdy mała Giulia postanowiła ukryć się w damskiej łazience. Kiedy uklęknęła na sklejce zabezpieczającej dziurę w posadzce, materiał pękł pod jej ciężarem. Na przeraźliwy krzyk i wołanie o pomoc błyskawicznie zareagował Luciano Zauri, pięciokrotny reprezentant Włoch i ówczesny gracz Lazio, który w tym samym lokalu obchodził akurat swoje 35. urodziny.

Zawodnik ruszył z pomocą bez sekundy zawahania. Zapierając się o boki ciasnego szybu, zszedł na dół i wydobył dziewczynkę na zewnątrz. Jak sam później ocenił, dopiero po powrocie do domu dotarło do niego, jak duże niebezpieczeństwo wiązało się z tą akcją.

Całe zdarzenie skończyło się dla dziecka jedynie na drobnych obrażeniach. Włoski zawodnik dopiero po czasie zorientował się, że wyciągnął z opresji wnuczkę słynnego polskiego sportowca. Od dnia wypadku rodzice Giulii pamiętają o swoim wybawcy, przesyłając mu co roku życzenia urodzinowe, a sam Zauri podkreślał, że tamto wydarzenie związało ich ze sobą już na zawsze.

Wypadek sprzed ponad trzynastu lat przywołał ostatnio profil „Usiądź, opowiem ci o piłce”. Zbigniew Boniek od razu odniósł się do tego wpisu i zamieścił na platformie X krótki, wymowny komentarz.

„Będę mu wdzięczny do końca życia i zawsze do usług ”.

Będę mu wdzięczny do końca życia i zawsze do usług ❤️— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 12, 2026

Zbigniew Boniek i jego dom w Rzymie. Zobacz zdjęcia