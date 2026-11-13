GKS Katowice rozbija Norwid Częstochowa w Ekstraklasie. Jaki był wynik tego starcia?

Pewne zwycięstwo GKS Katowice w Ekstraklasie

Spotkanie w ramach Ekstraklasy siatkarzy zakończyło się zdecydowanym triumfem GKS Katowice nad drużyną Neonet Norwid Częstochowa. Gospodarze nie oddali rywalom ani jednego seta, wygrywając całe ligowe starcie w stosunku 3:0. Wyniki poszczególnych partii to 25:20, 25:19 oraz 25:18 na korzyść katowickiej ekipy. Przewaga miejscowych była widoczna w każdym z rozegranych fragmentów meczu.

Pojedynek od samego początku przebiegał pod wyraźne dyktando miejscowych siatkarzy. Znakomita dyspozycja zawodników GKS Katowice pozwoliła im na pełną kontrolę wydarzeń na parkiecie w każdym z trzech setów. Drużyna przyjezdnych nie była w stanie znaleźć skutecznej odpowiedzi na tak dobrze zorganizowaną grę swoich rywali. Dzięki temu zwycięzcy szybko zamknęli to spotkanie bez straty partii.

Kto wystąpił w barwach obu zespołów?

W zwycięskiej drużynie GKS Katowice na boisku zaprezentowali się Aleks Batak, Damian Hudzik, Bartłomiej Krulicki, Michał Superlak, Łukasz Szymański oraz Wojciech Włodarczyk. Na pozycji libero wystąpił Szymon Gregorowicz, a skład w trakcie meczu uzupełniał również Damian Domagała. Cały zespół pokazał solidne przygotowanie fizyczne i taktyczne do tego ważnego ligowego starcia. Zgranie zespołu przełożyło się na końcowy sukces w trzech setach.

W barwach Neonet Norwid Częstochowa od początku walczyli Żeljko Corić, Michał Grzyb, Pablo Kukartsev, Oskar Kierstein Madsen, Jakub Nowak oraz Daniel Popiela. Defensywę gości jako libero wspierał Dominik Jaglarski, zmagając się z trudnymi zagrywkami przeciwników. Na parkiecie pojawili się również Isaac Heslinga, Mads Kyed Jensen, Jakub Kiedos, Tomasz Kowalski, Mateusz Kufka i Artur Sługocki. Mimo szerokiej rotacji składem goście nie zdołali odwrócić losów spotkania.