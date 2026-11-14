Elina Switolina w półfinale WTA Finals. Czy powtórzy sukces sprzed lat?

Długo wyczekiwany triumf Ukrainki

Elina Switolina po trudnym, trzysetowym pojedynku wygrała z Aryną Sabalenką 6:3, 3:6, 6:1. Dla ukraińskiej tenisistki była to ósma potyczka z tą rywalką i zaledwie drugie zwycięstwo — po raz ostatni pokonała Białorusinkę w 2020 roku. W rezultacie Sabalenka pierwszy raz od 2021 roku pożegnała się z turniejem WTA Finals już na etapie fazy grupowej.

W walce o finał 32-letnia Switolina zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą. Warto przypomnieć, że reprezentantka Ukrainy jest jedyną spośród tegorocznych półfinalistek, która w przeszłości zdobyła tytuł w turnieju kończącym sezon, triumfując w 2018 roku. Warto wspomnieć, że ostatnie jedenaście edycji WTA Finals padło łupem jedenastu różnych zawodniczek, w tym Agnieszki Radwańskiej (2015) i Igi Świątek (2023).

Pewny awans Rosjanki do półfinału

Drugą parę półfinałową utworzą Mirra Andriejewa z Rosji oraz Jessica Pegula ze Stanów Zjednoczonych. Rosjanka przypieczętowała swoje pierwsze miejsce w grupie B pewnym zwycięstwem nad swoją rodaczką Dianą Sznajder. Spotkanie, które z perspektywy układu tabeli nie miało już większego znaczenia, zakończyło się wynikiem 6:2, 6:1 dla Andriejewej.

Diana Sznajder wystąpiła w turnieju awaryjnie, zastępując niedysponowaną z powodu choroby czeską tenisistkę Karolinę Muchovą. Najlepsze cztery zawodniczki turnieju w Indian Wells zmierzą się w półfinałach w sobotę, 14 listopada 2026 roku. Zwyciężczynie tych pojedynków staną naprzeciwko siebie w wielkim finale, zaplanowanym na niedzielę.