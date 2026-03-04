"Klass 95: Moc piękna" - co wydarzy się w pierwszych odcinkach nowej telenoweli? Mamy spoilery

"Klass 95: Moc piękna" - co wydarzy się w pierwszym tygodniu?

Wyznanie Berny’ego i plan Nico

Berny sprawia, że Nico nie towarzyszy Shaio przy oglądaniu transmisji Miss Universo 1992 i wykorzystuje okazję, by zbliżyć się do niej oraz wyznać jej swoje uczucia; jednak podczas wspólnie spędzonej chwili całują się. Nico szuka wsparcia u Joaquína, by wsadzić Berny’ego do więzienia i usunąć go sobie z drogi.

Plany Shaio i udana zemsta

Shaio jest bardziej niż kiedykolwiek pewna, że otworzy swoją agencję, ponieważ linie programu radiowego zostały zablokowane przez ogromną liczbę telefonów, i próbuje uniknąć wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Sielankowa ucieczka Shaio i Berny’ego zostaje przerwana przez zemstę Nico, któremu udaje się dopiąć swego.

Walka o życie i dramatyczne decyzje

Nayibe walczy o życie po tym, jak broniła Kelly i Andrei Vanessy, co skłoni ją do rozważenia propozycji Hollmana. Shaio wzywa Berny’ego, by złożył wyjaśnienia, jednak on nie ma odwagi się z nią skonfrontować. Kelly zostaje zmuszona do poślubienia Hollmana, ponieważ to jedyny sposób, by uratować życie swojej matki.

Upokorzenie Edgara

W środku swojej depresji Edgar musi wysłuchiwać kolegów z pracy, którzy nazywają go „sprzątaczem plenerów” i wyśmiewają się z niego, podczas gdy on zapewnia, że nikt nie ma prawa robić z niego błazna i nie chce mieć już nic wspólnego z rodziną Domínguez.

"Klass 95: Moc piękna" - emisja w Polsce

Pierwszy odcinek serialu "Klass 95: Moc piękna" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 marca 2025. Telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 15:00 na antenie Novelas+. Powtórkowa emisja na tym samym kanale o 22:00. Produkcja zostanie również zamieszczona w serwisie VOD Canal Plus.

"Klass 95: Moc piękna" - obsada

W serialu występują: