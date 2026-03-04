"Klass 95: Moc piękna" - co wydarzy się w pierwszych odcinkach nowej telenoweli? Mamy spoilery

Spis treści
"Klass 95: Moc piękna" - co wydarzy się w pierwszym tygodniu?
Wyznanie Berny’ego i plan Nico
Berny sprawia, że Nico nie towarzyszy Shaio przy oglądaniu transmisji Miss Universo 1992 i wykorzystuje okazję, by zbliżyć się do niej oraz wyznać jej swoje uczucia; jednak podczas wspólnie spędzonej chwili całują się. Nico szuka wsparcia u Joaquína, by wsadzić Berny’ego do więzienia i usunąć go sobie z drogi.
Plany Shaio i udana zemsta
Shaio jest bardziej niż kiedykolwiek pewna, że otworzy swoją agencję, ponieważ linie programu radiowego zostały zablokowane przez ogromną liczbę telefonów, i próbuje uniknąć wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Sielankowa ucieczka Shaio i Berny’ego zostaje przerwana przez zemstę Nico, któremu udaje się dopiąć swego.
ZOBACZ TAKŻE: Nicole Santamaria gra główną rolę w serialu "Klass 95: Moc piękna". Kim jest gwiazda latynoskich seriali?
Walka o życie i dramatyczne decyzje
Nayibe walczy o życie po tym, jak broniła Kelly i Andrei Vanessy, co skłoni ją do rozważenia propozycji Hollmana. Shaio wzywa Berny’ego, by złożył wyjaśnienia, jednak on nie ma odwagi się z nią skonfrontować. Kelly zostaje zmuszona do poślubienia Hollmana, ponieważ to jedyny sposób, by uratować życie swojej matki.
Upokorzenie Edgara
W środku swojej depresji Edgar musi wysłuchiwać kolegów z pracy, którzy nazywają go „sprzątaczem plenerów” i wyśmiewają się z niego, podczas gdy on zapewnia, że nikt nie ma prawa robić z niego błazna i nie chce mieć już nic wspólnego z rodziną Domínguez.
"Klass 95: Moc piękna" - emisja w Polsce
Pierwszy odcinek serialu "Klass 95: Moc piękna" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 marca 2025. Telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 15:00 na antenie Novelas+. Powtórkowa emisja na tym samym kanale o 22:00. Produkcja zostanie również zamieszczona w serwisie VOD Canal Plus.
"Klass 95: Moc piękna" - obsada
W serialu występują:
- Nicole Santamaría - Shaio Domínguez Restrepo
- David Palacio - Bernardo "Berny" Gómez
- Juan David Galindo - Edgar Trejos
- Carlos Báez - Nicolás "Nico" Rocha Del Valle
- Laura Cano - Laura Domínguez Restrepo
- Matilde Lemaitre - Mónica Domínguez
- Edwin Riveros - Óscar Lorduy
- María Camila Zea - Juanita Posada
- Laura Barjum - Andrea Vanessa Sepúlveda
- Valeria Galviz - Kelly Sepúlveda
- Erik Rodríguez - Elver Perico
- Diego Trujillo - Joaquín Domínguez
- Susana Torres - Paulina Restrepo
- Juana Arboleda - Nayibe Sepúlveda
- María Adelaida Puerta - Gisella Sepúlveda
- Adriana Arango - Mimi Levy
- Samuel Lizarralde - Salomón Levy
- Jacques Toukhmanian - Pedro Suárez