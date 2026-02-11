Nicole Santamaria gra główną rolę w serialu "Klass 95: Moc piękna". Kim jest gwiazda latynoskich seriali?

Kim jest Nicole Santamaria?

Nicole Santamaría to kolumbijsko-amerykańska aktorka i modelka, znana głównie z ról w popularnych serialach i telenowelach latynoamerykańskich. Urodziła się 7 marca 1987 roku w Nowym Jorku, a dorastała w Bogocie. Karierę zaczynała jako prezenterka telewizyjna, po czym szybko zdobyła rozpoznawalność jako aktorka. Występowała m.in. w produkcjach La promesa, Alias J.J., Bloque de búsqueda oraz Griselda. Szeroką popularność przyniosła jej główna rola w serialu "Klass 95: Moc piękna", osadzonym w świecie mody lat 90. To właśnie ten serial już 9 marca pojawi się w Novelas+. Poza aktorstwem Nicole Santamaría rozwija działalność biznesową i zawodową w Stanach Zjednoczonych.

Nicole Santamaria - filmografia

Shaio z "Klass 95: Moc piękna" to tylko jedna z ról Nicole Santamaria. Można ją zobaczyć też w następujących produkcjach:

"La dama de Troya"

"La hipocondríaca"

"La diosa coronada""

"Mamá también"

"Esmeraldas"

"Bloque de búsqueda"

"La promesa"

"Alias J.J."

"Griselda"

"El paseo 3"

"Klass 95: Moc piękna" - fabuła

Telenowela opowiada historię Shaio Domínguez, ambitnej młodej kobiety, która w tętniącej życiem Kolumbii lat 90. odważa się założyć pierwszą międzynarodową agencję modelek. Wraz ze swoją siostrą i kuzynką Shaio odkrywa, że piękno nie tylko otwiera drzwi, lecz może być także potężną bronią. Jednak na drodze do sukcesu Edgar Trejos, figurant działający w imieniu mafiosów, dostrzega w agencji okazję do wybielenia swojego wizerunku. Zdeterminowany, by się do niej przeniknąć, Trejos wystawi na próbę odwagę Shaio, dowodząc, że "władza i miłość nie są dla słabych".