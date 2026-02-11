Nicole Santamaria gra główną rolę w serialu "Klass 95: Moc piękna". Kim jest gwiazda latynoskich seriali?

2026-02-11 13:47

Nicole Santamaria to aktorka, którą będą mogli oglądać widzowie serialu "Klass 95: Moc piękna". Produkcja już w marcu pojawi się na antenie Novelas+. Nicole wciela się w postać Shaio Domínguez, głównej bohaterki. Kim jest aktorka, która gra tę rolę? Oto najważniejsze informacje na jej temat.

Kim jest Nicole Santamaria?

Nicole Santamaría to kolumbijsko-amerykańska aktorka i modelka, znana głównie z ról w popularnych serialach i telenowelach latynoamerykańskich. Urodziła się 7 marca 1987 roku w Nowym Jorku, a dorastała w Bogocie. Karierę zaczynała jako prezenterka telewizyjna, po czym szybko zdobyła rozpoznawalność jako aktorka. Występowała m.in. w produkcjach La promesa, Alias J.J., Bloque de búsqueda oraz Griselda. Szeroką popularność przyniosła jej główna rola w serialu "Klass 95: Moc piękna", osadzonym w świecie mody lat 90. To właśnie ten serial już 9 marca pojawi się w Novelas+. Poza aktorstwem Nicole Santamaría rozwija działalność biznesową i zawodową w Stanach Zjednoczonych.

Nicole Santamaria - filmografia

Shaio z "Klass 95: Moc piękna" to tylko jedna z ról Nicole Santamaria. Można ją zobaczyć też w następujących produkcjach:

  • "La dama de Troya"
  • "La hipocondríaca"
  • "La diosa coronada""
  • "Mamá también"
  • "Esmeraldas"
  • "Bloque de búsqueda"
  • "La promesa"
  • "Alias J.J."
  • "Griselda"
  • "El paseo 3"
Nicole Santamaria
"Klass 95: Moc piękna" - fabuła

Telenowela opowiada historię Shaio Domínguez, ambitnej młodej kobiety, która w tętniącej życiem Kolumbii lat 90. odważa się założyć pierwszą międzynarodową agencję modelek. Wraz ze swoją siostrą i kuzynką Shaio odkrywa, że piękno nie tylko otwiera drzwi, lecz może być także potężną bronią. Jednak na drodze do sukcesu Edgar Trejos, figurant działający w imieniu mafiosów, dostrzega w agencji okazję do wybielenia swojego wizerunku. Zdeterminowany, by się do niej przeniknąć, Trejos wystawi na próbę odwagę Shaio, dowodząc, że "władza i miłość nie są dla słabych".

