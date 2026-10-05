W poprzednim odcinku Oliwia i Alka wybrały się na działkę. Nastolatka coraz bardziej martwiła się o Davidego, który ciągle gdzieś znikał. Nie dawały jej też spokoju zdjęcia ukrywane przed Zośką. W końcu pokazała je matce i zażądała jasnej odpowiedzi, czy ojciec naprawdę je kochał i czy zamierzał je zostawić. Zośka również musiała zmierzyć się z tymi bolesnymi pytaniami. Tym razem emocje wcale nie opadną.

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„Felicita” odcinek 15 - streszczenie

Zośka postanowi skonfrontować się z Piotrem. Zażąda, by wyjaśnił, co wiedział o zobowiązaniach Kamila wobec włoskiej rodziny. Kolejnym ciosem będą dla niej słowa Ewy, która przypomni sobie ważną rozmowę z jej mężem. Davide nadal będzie milczał, a Oliwia przestanie radzić sobie z tą sytuacją. Enzo wpadnie w panikę, gdy zobaczy Vita z Markiem i Francescą.

„Felicita” odcinek 15 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

15. odcinek „Felicity” TVP1 wyemituje we wtorek, 13 października 2026 roku, o godzinie 20:30. Poprzedni odcinek także został pokazany o tej porze.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i szukaniu szczęścia po stracie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje na nowo ułożyć życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Na miejscu czekają na nie pytania o Giulię, małego Nico, rodzinne sekrety, spadek i uczucia, z którymi trudno się pogodzić. To historia o zderzeniu dwóch rodzin, polskiej perspektywy i włoskiego temperamentu. W serialu występują:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello