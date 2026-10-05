Spis treści
W poprzednim odcinku Oliwia i Alka wybrały się na działkę. Nastolatka coraz bardziej martwiła się o Davidego, który ciągle gdzieś znikał. Nie dawały jej też spokoju zdjęcia ukrywane przed Zośką. W końcu pokazała je matce i zażądała jasnej odpowiedzi, czy ojciec naprawdę je kochał i czy zamierzał je zostawić. Zośka również musiała zmierzyć się z tymi bolesnymi pytaniami. Tym razem emocje wcale nie opadną.
„Felicita” odcinek 15 - streszczenie
Zośka postanowi skonfrontować się z Piotrem. Zażąda, by wyjaśnił, co wiedział o zobowiązaniach Kamila wobec włoskiej rodziny. Kolejnym ciosem będą dla niej słowa Ewy, która przypomni sobie ważną rozmowę z jej mężem. Davide nadal będzie milczał, a Oliwia przestanie radzić sobie z tą sytuacją. Enzo wpadnie w panikę, gdy zobaczy Vita z Markiem i Francescą.
„Felicita” odcinek 15 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
15. odcinek „Felicity” TVP1 wyemituje we wtorek, 13 października 2026 roku, o godzinie 20:30. Poprzedni odcinek także został pokazany o tej porze.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i szukaniu szczęścia po stracie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje na nowo ułożyć życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Na miejscu czekają na nie pytania o Giulię, małego Nico, rodzinne sekrety, spadek i uczucia, z którymi trudno się pogodzić. To historia o zderzeniu dwóch rodzin, polskiej perspektywy i włoskiego temperamentu. W serialu występują:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello