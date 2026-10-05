"Felicita": streszczenie odcinka 15

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-05 10:30

W 15. odcinku „Felicity” Zośka nie odpuści Piotrowi i zażąda od niego wyjaśnień. Chce wiedzieć, co ukrywał przed nią Kamil i jakie miał zobowiązania wobec włoskiej rodziny. Tymczasem Ewa przypomni sobie rozmowę, która może wiele zmienić. Nerwowo zrobi się też wtedy, gdy Enzo zobaczy Vita z Markiem i Francescą.

Kobieta w bluzie z kapturem trzyma bukiet kwiatów, a obok stoi mężczyzna z winem. O serialu Felicita przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Oliwia i Alka wybrały się na działkę. Nastolatka coraz bardziej martwiła się o Davidego, który ciągle gdzieś znikał. Nie dawały jej też spokoju zdjęcia ukrywane przed Zośką. W końcu pokazała je matce i zażądała jasnej odpowiedzi, czy ojciec naprawdę je kochał i czy zamierzał je zostawić. Zośka również musiała zmierzyć się z tymi bolesnymi pytaniami. Tym razem emocje wcale nie opadną.

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„Felicita” odcinek 15 - streszczenie

Zośka postanowi skonfrontować się z Piotrem. Zażąda, by wyjaśnił, co wiedział o zobowiązaniach Kamila wobec włoskiej rodziny. Kolejnym ciosem będą dla niej słowa Ewy, która przypomni sobie ważną rozmowę z jej mężem. Davide nadal będzie milczał, a Oliwia przestanie radzić sobie z tą sytuacją. Enzo wpadnie w panikę, gdy zobaczy Vita z Markiem i Francescą.

„Felicita” odcinek 15 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

15. odcinek „Felicity” TVP1 wyemituje we wtorek, 13 października 2026 roku, o godzinie 20:30. Poprzedni odcinek także został pokazany o tej porze.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i szukaniu szczęścia po stracie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje na nowo ułożyć życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Na miejscu czekają na nie pytania o Giulię, małego Nico, rodzinne sekrety, spadek i uczucia, z którymi trudno się pogodzić. To historia o zderzeniu dwóch rodzin, polskiej perspektywy i włoskiego temperamentu. W serialu występują:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Felicita: odcinki 14-16
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