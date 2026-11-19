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W poprzednim odcinku Rosina nagle zainteresowała się rysunkiem, gdy na zajęciach przyszło jej malować męski akt. Servando w ramach podziękowań za troskę w czasie choroby przygotował na strychu przyjęcie dla swoich opiekunek. Wielką niespodzianką dla wszystkich był powrót ojca Telmo, który został w okolicy nowym proboszczem. Lucia przekazała bliskim, że chce wyjechać do Salamanki, by uczyć się konserwacji zabytków. Z kolei Raul nie przestawał być opryskliwy wobec matki i służby. A co wydarzy się tym razem?
„Akacjowa 38” odcinek 1008 - streszczenie
W 1008. odcinku Raul nadal będzie sprawiał problemy i nie weźmie sobie do serca surowej reprymendy od Servanda. Chłopak posunie się nawet do kradzieży porcelanowej figurki z mieszkania Samuela, co doprowadzi do kolejnych konfliktów. Tymczasem ojciec Telmo spróbuje uświadomić Lucii, że Samuel ją wykorzystuje, i przy okazji zaprzeczy, jakoby kiedykolwiek skrzywdził Alicię. El Pena postanowi wyjechać na ekspedycję naukową do Afryki, czym wyprowadzi z równowagi czekającą na ślub Florę. Największe emocje wzbudzi jednak przeor Espineira, który namówi Samuela na wspólne przejęcie majątku Lucii i podzielenie się nim.
„Akacjowa 38” odcinek 1008 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowy, 1008. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku, o godzinie 18:40 na antenie TVP1.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Fabuła skupia się na losach mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszają się ze sobą światy bogatych mieszczan i ich służby. Każda z rodzin skrywa własne mroczne tajemnice, a walka o miłość i majątek jest tu codziennością. Produkcja zdobyła w Polsce wierne grono fanów, którzy z zapartym tchem śledzą kolejne intrygi i zwroty akcji. Serial regularnie gości na ekranach telewizorów, przyciągając widzów klimatem dawnej Hiszpanii. W obsadzie znaleźli się między innymi:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)