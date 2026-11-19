W poprzednim odcinku Rosina nagle zainteresowała się rysunkiem, gdy na zajęciach przyszło jej malować męski akt. Servando w ramach podziękowań za troskę w czasie choroby przygotował na strychu przyjęcie dla swoich opiekunek. Wielką niespodzianką dla wszystkich był powrót ojca Telmo, który został w okolicy nowym proboszczem. Lucia przekazała bliskim, że chce wyjechać do Salamanki, by uczyć się konserwacji zabytków. Z kolei Raul nie przestawał być opryskliwy wobec matki i służby. A co wydarzy się tym razem?

2026_02_13 ESKA Grażyna Wolszczak WYWIAD

„Akacjowa 38” odcinek 1008 - streszczenie

W 1008. odcinku Raul nadal będzie sprawiał problemy i nie weźmie sobie do serca surowej reprymendy od Servanda. Chłopak posunie się nawet do kradzieży porcelanowej figurki z mieszkania Samuela, co doprowadzi do kolejnych konfliktów. Tymczasem ojciec Telmo spróbuje uświadomić Lucii, że Samuel ją wykorzystuje, i przy okazji zaprzeczy, jakoby kiedykolwiek skrzywdził Alicię. El Pena postanowi wyjechać na ekspedycję naukową do Afryki, czym wyprowadzi z równowagi czekającą na ślub Florę. Największe emocje wzbudzi jednak przeor Espineira, który namówi Samuela na wspólne przejęcie majątku Lucii i podzielenie się nim.

„Akacjowa 38” odcinek 1008 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowy, 1008. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku, o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Fabuła skupia się na losach mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszają się ze sobą światy bogatych mieszczan i ich służby. Każda z rodzin skrywa własne mroczne tajemnice, a walka o miłość i majątek jest tu codziennością. Produkcja zdobyła w Polsce wierne grono fanów, którzy z zapartym tchem śledzą kolejne intrygi i zwroty akcji. Serial regularnie gości na ekranach telewizorów, przyciągając widzów klimatem dawnej Hiszpanii. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)