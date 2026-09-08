"Klan": streszczenie odcinka 4729

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-08 10:46

W 4729. odcinku „Klanu” Leopold powie Grażynce, że nie ufa Żanecie. Grażynka szybko da mu do zrozumienia, że przesadza. Leopold nie odpuści jednak tak łatwo, bo jego obawy wcale nie znikną. Tymczasem Mariola dostanie propozycję, która może wywrócić jej plany do góry nogami.

W poprzednim odcinku Witek i Ilona poprosili doktora Kowalskiego o pilną wizytę. Anna stanowczo zaprzeczyła, że nazywała Tadeusza Guciem, i sprawiała wrażenie osoby w świetnej formie. W klinice Gustaw zastanawiał się z przyjaciółmi, jak postępować, gdy pacjentem okazuje się ktoś bliski. Bożenka nadal trzymała Miłosza na dystans, a rozmowa z Bolkiem tylko pogorszyła jej nastrój. Irmina uparcie namawiała Igora na weekendowy wyjazd z nią i dziećmi do Zambrowa, aż Rutka w końcu ustąpił. Kamilę i Borysa odwiedzili Bartek oraz Zuza. Dziewczyna od października zacznie studia i jeszcze tego samego dnia chciała pójść do dziekanatu, by poznać osoby ze swojego roku. Żaneta zamierzała zabrać Piotrusia na zakupy, a Leopold ostrzegł Ulę przed nią.

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„Klan” odcinek 4729 - streszczenie

Leopold podzieli się z Grażynką swoimi obawami o Żanetę. Jego żona uzna jednak, że przesadza, i przypomni mu, ile Ula zawdzięcza Żanecie. Oskar będzie namawiał Mariolę na wyjazd do winnicy. Kobieta zasłoni się obowiązkami u Chojnickiego, choć propozycja wyraźnie ją skusi. W firmie Jerzy zastąpi nieobecną Frankę i sam przygotuje kosztorys do przetargu, a Michał wyjaśni jej nieobecność pilnym zleceniem w agencji detektywistycznej. Daniel poinformuje Monikę, że przyjeżdża do Warszawy na spotkanie w wydawnictwie i chce zostać tam kilka dni. Zapewni ją też, że ciężarna Kaja czuje się dobrze i poradzi sobie bez niego. Paweł i Wiga odwiedzą Annę, która z entuzjazmem opowie o planach związanych z Feminą i nie będzie sprawiała wrażenia zagubionej. Rafalscy po urlopie w Hiszpanii zaproszą na kolację Igę i Zygę, a Beata zachwali nową dziewczynę Jaśka. W tym czasie okaże się, że Jagoda wraca do Polski.

„Klan” odcinek 4729 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4729. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. Wtedy poznamy dalsze losy Lubiczów i ich bliskich.

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„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów oraz ludziach, którzy są częścią jej życia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, napięciami w związkach, chorobami i kłopotami zawodowymi. Ważne miejsce zajmują też przyjaźnie, rozstania, nowe relacje oraz decyzje, które z czasem wpływają na bliskich. Historia nie toczy się wyłącznie w domu Lubiczów. W życiu rodziny pojawiają się również partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu występują m.in.:

  • Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz
  • Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki
  • Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot
  • Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz
  • Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz
  • Jan Piechociński jako Feliks Nowak
  • Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz
  • Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło
  • Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka
  • Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń
  • Piotr Swend jako Maciek Lubicz
  • Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki
Blondynka w ciemnej marynarce z założonymi rękami. O losach bohaterów serialu Klan przeczytasz na Eska.
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Klan