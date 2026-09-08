W poprzednim odcinku Witek i Ilona poprosili doktora Kowalskiego o pilną wizytę. Anna stanowczo zaprzeczyła, że nazywała Tadeusza Guciem, i sprawiała wrażenie osoby w świetnej formie. W klinice Gustaw zastanawiał się z przyjaciółmi, jak postępować, gdy pacjentem okazuje się ktoś bliski. Bożenka nadal trzymała Miłosza na dystans, a rozmowa z Bolkiem tylko pogorszyła jej nastrój. Irmina uparcie namawiała Igora na weekendowy wyjazd z nią i dziećmi do Zambrowa, aż Rutka w końcu ustąpił. Kamilę i Borysa odwiedzili Bartek oraz Zuza. Dziewczyna od października zacznie studia i jeszcze tego samego dnia chciała pójść do dziekanatu, by poznać osoby ze swojego roku. Żaneta zamierzała zabrać Piotrusia na zakupy, a Leopold ostrzegł Ulę przed nią.

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„Klan” odcinek 4729 - streszczenie

Leopold podzieli się z Grażynką swoimi obawami o Żanetę. Jego żona uzna jednak, że przesadza, i przypomni mu, ile Ula zawdzięcza Żanecie. Oskar będzie namawiał Mariolę na wyjazd do winnicy. Kobieta zasłoni się obowiązkami u Chojnickiego, choć propozycja wyraźnie ją skusi. W firmie Jerzy zastąpi nieobecną Frankę i sam przygotuje kosztorys do przetargu, a Michał wyjaśni jej nieobecność pilnym zleceniem w agencji detektywistycznej. Daniel poinformuje Monikę, że przyjeżdża do Warszawy na spotkanie w wydawnictwie i chce zostać tam kilka dni. Zapewni ją też, że ciężarna Kaja czuje się dobrze i poradzi sobie bez niego. Paweł i Wiga odwiedzą Annę, która z entuzjazmem opowie o planach związanych z Feminą i nie będzie sprawiała wrażenia zagubionej. Rafalscy po urlopie w Hiszpanii zaproszą na kolację Igę i Zygę, a Beata zachwali nową dziewczynę Jaśka. W tym czasie okaże się, że Jagoda wraca do Polski.

„Klan” odcinek 4729 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4729. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. Wtedy poznamy dalsze losy Lubiczów i ich bliskich.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów oraz ludziach, którzy są częścią jej życia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, napięciami w związkach, chorobami i kłopotami zawodowymi. Ważne miejsce zajmują też przyjaźnie, rozstania, nowe relacje oraz decyzje, które z czasem wpływają na bliskich. Historia nie toczy się wyłącznie w domu Lubiczów. W życiu rodziny pojawiają się również partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki