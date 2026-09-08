Serial „Tancerze” oglądała kiedyś cała Polska. Jak przez te lata zmieniły się jego gwiazdy?

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-09-08 5:30

Kiedyś marzyli o karierze na deskach serialowej akademii, dziś wielu z nich to największe gwiazdy polskiego kina. Pamiętacie jeszcze obsadę hitowego serialu "Tancerze"? Zobaczcie, kto od tamtego czasu przeszedł najbardziej zaskakującą metamorfozę.

Taneczne marzenia i wielkie dramaty. Tak wyglądały początki serialu "Tancerze"

Pamiętacie jeszcze ten serial? Od premiery pierwszego odcinka "Tancerzy" minęło już ponad 17 lat. Produkcja zadebiutowała na antenie TVP2 dokładnie 4 kwietnia 2009 roku i od razu wzbudziła zainteresowanie, będąc polską odpowiedzią na takie hity jak hiszpański "Un paso adelante" czy amerykański "Fame". Fabuła skupiała się na losach studentów i pedagogów prestiżowej szkoły sztuk scenicznych we Wrocławiu, prowadzonej przez charyzmatyczną Helenę Nałęcz-Gonzales. Widzowie przez trzy sezony i 33 odcinki śledzili artystyczne zmagania, pierwsze miłości, przyjaźnie i dramaty młodych ludzi, którzy marzyli o wielkiej karierze na scenie.

Serial opowiadał nie tylko o ambitnych uczniach, ale także o ich nauczycielach, których życiorysy często były równie skomplikowane. Każdy odcinek był pełen pasji, tańca i muzyki, ale także trudnych decyzji i życiowych zakrętów. Mimo początkowego sukcesu, oglądalność z czasem zaczęła spadać, co ostatecznie doprowadziło do zakończenia produkcji w 2010 roku.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Gwiazdorska obsada przyciągała przed ekrany. Kto grał w "Tancerzach"?

Siłą serialu "Tancerze" była bez wątpienia imponująca obsada, w której znalazły się zarówno doświadczone gwiazdy, jak i młode talenty, dla których produkcja była ważnym krokiem w karierze. W gronie pedagogicznym mogliśmy oglądać czołowych polskich aktorów. W kluczowe postacie wcielili się między innymi:

  • Małgorzata Niemirska jako Helena Nałęcz-Gonzales - surowa, ale sprawiedliwa założycielka i dyrektorka szkoły.
  • Magdalena Walach jako Alicja Pawłowicz - utalentowana nauczycielka tańca klasycznego z trudną przeszłością.
  • Marcin Dorociński jako Krzysztof Nawojczyk - charyzmatyczny i niekonwencjonalny profesor sztuki aktorskiej.
  • Katarzyna Glinka jako Roma Kowalska - ambitna nauczycielka tańca nowoczesnego.
  • Mirosław Baka jako Bernard Kruk - dyrektor administracyjny szkoły i nauczyciel historii teatru.
  • Wojciech Mecwaldowski jako Jerzy Biegacz - sympatyczny, choć nieco zagubiony nauczyciel muzyki.

W rolach studentów walczących o swoje marzenia zobaczyliśmy natomiast wiele młodych twarzy. Wśród nich byli Sebastian Fabijański (później zastąpiony przez Gabriela Piotrowskiego) w roli Piotra Treblickiego, Natalia Lesz jako Inga Sawczuk, Dorota Czaja-Bilska wcielająca się w perfekcjonistkę Sylwię Szymanowską czy Leszek Stanek jako ekstrawagancki Kuba Krzysztoń.

Polecany artykuł:

Jak dziś wyglądają gwiazdy serialu "Tancerze"? Zobacz ich niesamowite metamorfozy

Od zakończenia emisji serialu minęła ponad dekada. Dla wielu aktorów "Tancerze" byli ważnym etapem, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Niektórzy na stałe zagościli na wielkim i małym ekranie, stając się jednymi z najpopularniejszych nazwisk w polskim show-biznesie. Inni skupili się na pracy w teatrze lub rozwijali swoje pasje poza aktorstwem.

Upływ czasu jest nieunikniony, co doskonale widać na fotografiach. Aktorzy, których pamiętamy z tanecznych sal wrocławskiej akademii, bardzo się zmienili. Niektóre metamorfozy mogą naprawdę zaskoczyć. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć, jak przez te wszystkie lata zmienili się Wasi ulubieni bohaterowie z serialu "Tancerze". Jesteście ciekawi, kto przeszedł największą przemianę?

Aktorzy z serialu Tancerze pozują wspólnie do zdjęcia. O ich metamorfozach po latach przeczytasz w serwisie Eska.
Galeria zdjęć 28

Rolki

tancerze