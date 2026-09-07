Odcinek 4277 "Na Wspólnej": Zniknięcie Marceliny po uwolnieniu Basi. Przemek w panice

Co się wydarzy w 4277 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4277 odcinku "Na Wspólnej" Przemek będzie przerażony, kiedy Marcelina nagle zapadnie się pod ziemię. Zniknięcie zbiegnie się w czasie z odnalezieniem i uwolnieniem Basi, która wcześniej padnie ofiarą porywaczy. Uprowadzenie miało związek z publikacją Gwiazdowej i Smolnego, demaskującą handel fałszywymi dyplomami na poznańskiej uczelni Andrzeja.

Dla Gwiazdy najgorsze będzie to, że to jego żona napisała demaskatorski artykuł. Dlatego w 4277 odcinku serialu natychmiast pomyśli, że Marcelinę spotkał los Brzozowskiej. Przemek będzie wprost odchodził od zmysłów, w pełni rozumiejąc koszmar, przez jaki przechodził Krzysztof po zniknięciu żony.

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Marcelina doprowadzi do przełomu. Wywiad z Andrzejem w 4277 odcinku "Na Wspólnej"

Przerażony Przemek w 4277 odcinku wpadnie do redakcji, desperacko szukając Marceliny. Ku jego uldze okaże się, że Gwiazdowa nie została wcale porwana. Po prostu postanowiła sfinalizować swoje dziennikarskie śledztwo i doprowadzić sprawę do końca.

W 4277 odcinku zobaczymy, jak Marcelina przeprowadza wywiad z Andrzejem. Przed kamerami przyzna się on do handlu lewymi dyplomami na uczelni, na której pełnił funkcję prorektora. Brzozowski wyjawi wszystkie szczegóły, w wyniku czego Iga (Lidia Sadowa) i Sławek (Mariusz Słupiński) znowu zatrzymają Jana Rybę. Tym razem jednak nie za sprawę porwania, lecz za udział w nielegalnym procederze dyplomowym.

Porywacz poniesie karę. Andrzej na komendzie w 4277 odcinku "Na Wspólnej"

W 4277 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej również nie ucieknie przed sprawiedliwością. Jego wina w aferze dyplomowej będzie bezsporna, a sytuację pogorszy jeszcze fakt, że to właśnie on będzie odpowiadał za dramatyczne porwanie Basi.

Andrzej, w pełni świadomy konsekwencji w 4277 odcinku, postanowi sam oddać się w ręce policji. W tej trudnej drodze na komisariat będą mu towarzyszyć synowie, Daniel (Michał Tomala) i Kuba (Kacper Łukasiewicz). Reakcja Wioli (Tamara Arciuch) na te wydarzenia pozostaje na razie zagadką, która wyjaśni się w kolejnych odsłonach serialu.