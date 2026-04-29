"Klan": streszczenie odcinka 4709

W świecie warszawskiej Sadyby spokój bywa towarem deficytowym, o czym po raz kolejny przekonał nas serial "Klan" w swoim ostatnim epizodzie. Mariusz usilnie starał się przekonać niechętną Miłkę do wyjazdu na ślub ojca w Brukseli, kusząc ją przy tym atrakcyjnym planem zwiedzania belgijskiej stolicy. Tymczasem Ola przeżyła niebezpieczną sytuację podczas wizytacji kuratorskiej, gdy pies zranił jej nogę, co skłoniło czujną Agnieszkę do porady w sprawie szczepienia przeciwko wściekliźnie. Powrót Lutki i Krzysztofa z Włoch przyniósł sporo stresu, ponieważ po telefonicznym ustaleniu szczegółów sprzedaży mebli kobieta odkryła, że z jej konta bankowego nagle zniknęły środki. Prawdziwy miłosny galimatias rozegrał się jednak w kawalerce Norberta, gdzie Sandra pojawiła się w drzwiach dokładnie w momencie, gdy Roksi prosiła go o ostatni, pożegnalny pocałunek. Zobaczmy zatem, jak po tych wszystkich zawirowaniach potoczą się dalsze losy bohaterów.

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

"Klan" odc. 4709 - streszczenie

Norbert ciągle próbuje wyjaśnić Sandrze okoliczności pocałunku z Roksi, uparcie twierdząc, że to dziewczyna przejęła inicjatywę. Sandra nie daje mu wiary i nakazuje partnerowi powrót do jego własnego mieszkania. W tym samym czasie w biurze Jerzy wspomina o kłopotach Lutki, która w wyniku ataku na konto bankowe straciła wszystkie oszczędności. Antek ocenia zachowanie kobiety jako nieostrożne, zwłaszcza w dobie częstych ostrzeżeń przed cyberprzestępcami. Tymczasem Leopold, zaniepokojony plotkami o romansie Kornela, rozmawia o tym z Ulą, która zapewnia go, że to tylko medialna manipulacja. Z kolei Kalina zachęca Olę do wystąpienia w wywiadzie na temat trudów pracy kuratora, choć Rafał podchodzi sceptycznie do atrakcyjności tego tematu dla odbiorców. Gustaw natomiast znajduje sposób na głód i korzysta z poczęstunku od sąsiadki, gdyż Agata nie poświęca ostatnio czasu na domowe gotowanie.

"Klan" odc. 4709 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych perypetii ulubionych bohaterów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Produkcja ta od lat stanowi stały punkt programu dla wielu osób szukających codziennych opowieści o życiu rodzinnym. Telewizja Polska dba o to, by przygody rodu Lubiczów trafiały do domów regularnie, zachowując ciągłość emisji. Najnowsza odsłona tej historii pojawi się na ekranach już w maju. Odcinek numer 4709 zostanie wyemitowany 6 maja 2026 roku o godzinie 17:55 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy rekordzista na polskim rynku, który towarzyszy nam już od końca lat dziewięćdziesiątych. Przez te wszystkie sezony śledziliśmy, jak dorastają kolejne pokolenia, a domowa atmosfera serialu sprawia, że czujemy się niemal częścią tej wielkiej rodziny. Co ciekawe, na mocy nowych umów produkcja ma być kontynuowana przynajmniej do połowy 2027 roku, więc przed nami jeszcze mnóstwo wspólnych popołudni. W ekipie aktorskiej znajdziemy zarówno twarze znane od pierwszego odcinka, jak i artystów, którzy dołączyli do projektu nieco później. W serialu występują:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)