"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 863

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" atmosfera stała się wyjątkowo gęsta, a tragiczne wyznania i skandale mocno namieszały w życiu mieszkańców kamienicy. Blanca zdecydowała się na bolesny krok i wyjawiła Jaime, że jej mąż Samuel dopuścił się wobec niej okrutnej przemocy seksualnej. W tym samym czasie w gabinecie generała Zavaly doszło do kompromitującej sytuacji, gdy mąż przyłapał pułkownika Valverde na pocałunku z Silvią. Kobieta usiłowała ratować swoją pozycję, tłumacząc mężowi, że do pomieszczenia zwabił ją podstępnie Roberto. Na zewnątrz Diego i Huertas bezskutecznie próbowali uspokoić wzburzony tłum robotników, a Blanca, mimo kategorycznego sprzeciwu Samuela, bardzo chciała wesprzeć ich działania. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 863 - streszczenie

W najnowszym odcinku cała uwaga skupia się na przebiegu burzliwego protestu, którego uczestnicy z niecierpliwością czekają na jakiekolwiek konkretne informacje. Diego pojawia się wśród zgromadzonych, aby przekazać wiadomość o nadchodzących negocjacjach z rządem oraz osobami zarządzającymi najważniejszymi kopalniami w kraju. Niestety, w cieniu tych wydarzeń rozgrywa się spisek przygotowany przez Ursulę, która opłaciła część robotników, by wywołali zamieszki. Gdy wyznaczony żołnierz daje sygnał do ataku na Diega, między protestującymi a gwardzistami wybucha brutalna szarpanina. Martin zauważa niebezpieczeństwo i próbuje za wszelką cenę ostrzec mężczyznę przed grożącym mu atakiem. Całe zajście kończy się dramatycznie, gdy w ogólnym chaosie nagle rozbrzmiewa huk wystrzałów.

"Akacjowa 38" odc. 863 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wszystkich osób, które chcą sprawdzić, jak potoczą się losy strajkujących robotników, mamy dobre informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Telewizja Polska regularnie pokazuje nowe przygody mieszkańców madryckiej kamienicy, dbając o stałe pory w ramówce w dni powszednie. Warto zasiąść przed telewizorem punktualnie, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia mieszkańców Akacjowej. Najnowszy epizod zostanie udostępniony na głównej antenie publicznego nadawcy w godzinach popołudniowych. Odcinek numer 863 zostanie wyemitowany 7 maja 2026 o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela kostiumowa przenosi nas prosto na ulice Madrytu z samego początku ubiegłego wieku, gdzie życie toczy się wokół eleganckiej kamienicy. Produkcja zdobyła serca publiki dzięki połączeniu wielkich dramatów, romansów i mrocznych tajemnic skrywanych przez przedstawicieli różnych klas społecznych. Piękne kostiumy oraz malownicze krajobrazy południowej Hiszpanii tworzą niepowtarzalny klimat, od którego trudno się oderwać. Historia mieszkańców Akacjowej to prawdziwy telewizyjny przebój, który udowadnia, że opowieści o pragnieniach i życiowych tragediach są ponadczasowe. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)