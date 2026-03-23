"Klan", odcinek 4684: Mariusz odbiera z lotniska Joannę, matkę Kubusia, która chce spotkać się z synem

2026-03-23 9:30

Szykujcie się na prawdziwy rollercoaster emocji w 4684. odcinku serialu „Klan”! Radosna nowina, zamiast stać się powodem do świętowania, wywoła rodzinną awanturę, a nieoczekiwany powrót z lotniska na zawsze zmieni życie jednego z bohaterów. Jakby tego było mało, dojdzie do niebezpiecznego incydentu na tle narodowościowym. Zobaczcie, co jeszcze nas czeka!

Klan

i

Ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, zwłaszcza w życiu zawodowym i prywatnym bohaterów. Dżesika i Brajan stanęli w obliczu poważnego kryzysu, gdy znany influencer zorganizował konkurencyjne, darmowe wydarzenie w hotelu Kuglów, co groziło masowym odwołaniem rezerwacji i utratą pracy przez Brajana. Napięcie rosło również między Moniką a Feliksem, którzy nie szczędzili sobie wzajemnych oskarżeń o zazdrość. Ich domową kłótnię niespodziewanie przerwało przybycie Kai i Daniela, a wieczór zakończył się ważną wiadomością przekazaną przez kobietę podczas kolacji. W międzyczasie Miłosz, choć pogodził się z odejściem Bożenki, zaczął martwić się o jej bezpieczeństwo w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, a Norbert doradził mu bliższe przyjrzenie się tej sprawie. Tyle zwrotów akcji z pewnością zwiastuje kolejne emocjonujące wydarzenia.

"Klan" odc. 4684 - streszczenie

Monika dzieli się z Gabrielą radosną nowiną, że wkrótce zostanie babcią. Entuzjazm Feliksa, który chce natychmiast ogłosić tę wiadomość w pracy, spotyka się z jej niezadowoleniem; uważa, że narusza to jej prywatność i jest za wcześnie, by dzielić się informacją o ciąży Kai. W tym samym czasie Grażynka, po rozmowie z Czesią, rozważa podjęcie trudnego tematu z Bożenką, czerpiąc z własnych doświadczeń z przeszłości. Do warsztatu wpada Dymitri w zniszczonym ubraniu, który niechętnie przyznaje, że został zaatakowany za używanie języka ukraińskiego. Cały dzień pełen napięć kończy się zaskakującym powrotem, gdy Mariusz odbiera z lotniska Joannę, matkę Kubusia, która chce spotkać się z synem.

"Klan" odc. 4684 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów już teraz powinni zarezerwować sobie czas. Nadchodzący epizod zapowiada się na kolejną dawkę emocji, intryg oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji, które na długo zapadną w pamięć. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w życiu rodziny Lubiczów, warto znać szczegóły emisji. Premierowy odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen i najdłużej emitowany polski serial, który od 1997 roku nieprzerwanie towarzyszy widzom w ich codziennym życiu. Opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów to lustro, w którym odbijają się nasze własne radości, smutki, sukcesy i porażki. To właśnie ta autentyczność i przywiązanie do bohaterów sprawiają, że produkcja od ponad ćwierćwiecza cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
Klan