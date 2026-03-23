"Klan", odcinek 4684: Mariusz odbiera z lotniska Joannę, matkę Kubusia, która chce spotkać się z synem

Ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, zwłaszcza w życiu zawodowym i prywatnym bohaterów. Dżesika i Brajan stanęli w obliczu poważnego kryzysu, gdy znany influencer zorganizował konkurencyjne, darmowe wydarzenie w hotelu Kuglów, co groziło masowym odwołaniem rezerwacji i utratą pracy przez Brajana. Napięcie rosło również między Moniką a Feliksem, którzy nie szczędzili sobie wzajemnych oskarżeń o zazdrość. Ich domową kłótnię niespodziewanie przerwało przybycie Kai i Daniela, a wieczór zakończył się ważną wiadomością przekazaną przez kobietę podczas kolacji. W międzyczasie Miłosz, choć pogodził się z odejściem Bożenki, zaczął martwić się o jej bezpieczeństwo w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, a Norbert doradził mu bliższe przyjrzenie się tej sprawie. Tyle zwrotów akcji z pewnością zwiastuje kolejne emocjonujące wydarzenia.
"Klan" odc. 4684 - streszczenie
Monika dzieli się z Gabrielą radosną nowiną, że wkrótce zostanie babcią. Entuzjazm Feliksa, który chce natychmiast ogłosić tę wiadomość w pracy, spotyka się z jej niezadowoleniem; uważa, że narusza to jej prywatność i jest za wcześnie, by dzielić się informacją o ciąży Kai. W tym samym czasie Grażynka, po rozmowie z Czesią, rozważa podjęcie trudnego tematu z Bożenką, czerpiąc z własnych doświadczeń z przeszłości. Do warsztatu wpada Dymitri w zniszczonym ubraniu, który niechętnie przyznaje, że został zaatakowany za używanie języka ukraińskiego. Cały dzień pełen napięć kończy się zaskakującym powrotem, gdy Mariusz odbiera z lotniska Joannę, matkę Kubusia, która chce spotkać się z synem.
"Klan" odc. 4684 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów już teraz powinni zarezerwować sobie czas. Nadchodzący epizod zapowiada się na kolejną dawkę emocji, intryg oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji, które na długo zapadną w pamięć. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w życiu rodziny Lubiczów, warto znać szczegóły emisji. Premierowy odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen i najdłużej emitowany polski serial, który od 1997 roku nieprzerwanie towarzyszy widzom w ich codziennym życiu. Opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów to lustro, w którym odbijają się nasze własne radości, smutki, sukcesy i porażki. To właśnie ta autentyczność i przywiązanie do bohaterów sprawiają, że produkcja od ponad ćwierćwiecza cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)