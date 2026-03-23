"Klan", odcinek 4684: Mariusz odbiera z lotniska Joannę, matkę Kubusia, która chce spotkać się z synem

Ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, zwłaszcza w życiu zawodowym i prywatnym bohaterów. Dżesika i Brajan stanęli w obliczu poważnego kryzysu, gdy znany influencer zorganizował konkurencyjne, darmowe wydarzenie w hotelu Kuglów, co groziło masowym odwołaniem rezerwacji i utratą pracy przez Brajana. Napięcie rosło również między Moniką a Feliksem, którzy nie szczędzili sobie wzajemnych oskarżeń o zazdrość. Ich domową kłótnię niespodziewanie przerwało przybycie Kai i Daniela, a wieczór zakończył się ważną wiadomością przekazaną przez kobietę podczas kolacji. W międzyczasie Miłosz, choć pogodził się z odejściem Bożenki, zaczął martwić się o jej bezpieczeństwo w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, a Norbert doradził mu bliższe przyjrzenie się tej sprawie. Tyle zwrotów akcji z pewnością zwiastuje kolejne emocjonujące wydarzenia.

"Klan" odc. 4684 - streszczenie

Monika dzieli się z Gabrielą radosną nowiną, że wkrótce zostanie babcią. Entuzjazm Feliksa, który chce natychmiast ogłosić tę wiadomość w pracy, spotyka się z jej niezadowoleniem; uważa, że narusza to jej prywatność i jest za wcześnie, by dzielić się informacją o ciąży Kai. W tym samym czasie Grażynka, po rozmowie z Czesią, rozważa podjęcie trudnego tematu z Bożenką, czerpiąc z własnych doświadczeń z przeszłości. Do warsztatu wpada Dymitri w zniszczonym ubraniu, który niechętnie przyznaje, że został zaatakowany za używanie języka ukraińskiego. Cały dzień pełen napięć kończy się zaskakującym powrotem, gdy Mariusz odbiera z lotniska Joannę, matkę Kubusia, która chce spotkać się z synem.

"Klan" odc. 4684 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów już teraz powinni zarezerwować sobie czas. Nadchodzący epizod zapowiada się na kolejną dawkę emocji, intryg oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji, które na długo zapadną w pamięć. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w życiu rodziny Lubiczów, warto znać szczegóły emisji. Premierowy odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen i najdłużej emitowany polski serial, który od 1997 roku nieprzerwanie towarzyszy widzom w ich codziennym życiu. Opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów to lustro, w którym odbijają się nasze własne radości, smutki, sukcesy i porażki. To właśnie ta autentyczność i przywiązanie do bohaterów sprawiają, że produkcja od ponad ćwierćwiecza cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)