Emocje w serialu "Akacjowa 38" wciąż nie opadają, a ostatnie wydarzenia tylko podgrzały atmosferę wokół naszych ulubionych bohaterów. Diego, świadomy swojej śmiertelnej choroby, podjął niezwykle bolesną decyzję. Mimo namów Huertas, by wyznał Blance prawdę, postanowił, że kobieta zacznie go nienawidzić, jednocześnie prosząc Samuela o opiekę nad nią i dzieckiem. Równie ciekawie było w La Deliciosie, gdzie nowi właściciele, aby przyciągnąć klientów, przekupili Rosinę i Servanda. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem, gdyż całą sprawą zainteresowała się Susana, która rozważała złożenie donosu. Jakie konsekwencje przyniosą te dramatyczne wybory i misterne intrygi?

"Akacjowa 38" odc. 836 - streszczenie

Samuela dręczą wyrzuty sumienia i ma wielką nadzieję, że Blanca nie dowie się o domniemanej śmiertelnej chorobie Diega. Tymczasem don Jaime, który nie akceptuje ich związku, postanawia osobiście zainterweniować w tej sprawie. Odwiedza on Blancę, by oznajmić jej, że uważa ich relację za głęboko niemoralną. Co więcej, kłamie, że Diego w pełni się z nim zgadza i dlatego nie zamierza się z nią więcej spotykać. W tym samym czasie pułkownik Valverde pogłębia swoją więź z Silvią, coraz bardziej angażując się w tę znajomość.

"Akacjowa 38" odc. 836 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń i losy swoich ulubionych bohaterów. Na szczęście znamy już szczegóły emisji nadchodzącego epizodu, więc nie trzeba będzie długo czekać. Nowe perypetie mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy zbliżają się wielkimi krokami. Premierowy, 836. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, przenosząc ich do Madrytu z początku XX wieku. Serial z niezwykłą precyzją ukazuje losy i sekrety mieszkańców jednej z kamienic, gdzie splatają się historie zarówno bogatych rodzin, jak i ich służby. Popularność tej hiszpańskiej telenoweli w Polsce nie słabnie, a wszystko za sprawą wciągającej fabuły pełnej intryg, romansów i dramatycznych zwrotów akcji. Za sukcesem produkcji stoją również utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w barwne postacie. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)