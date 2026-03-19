Ostatnio w serialu "Klan" emocje sięgały zenitu, a rodzinne perypetie i nieporozumienia ponownie wysunęły się na pierwszy plan. Iwona, zaniepokojona stanem matki, zabrała ją do psychiatry, co Witek zinterpretował jako próbę ubezwłasnowolnienia, choć ostatecznie chodziło o problemy z pamięcią Anny. W tym samym czasie Pawełek otrzymał zaproszenie do Czech, a niezręczne spotkanie Bożenki z Tomkiem zakończyło się obserwacją młodego Lubicza na temat jej podatności na wpływy. Nie zabrakło też niespodziewanych propozycji, jak sugestia przeszczepu włosów dla Gustawa, oraz zaskakujących wizyt, gdy Bolek niespodziewanie odwiedził Miłosza. Jego przeprosiny odbyły się pod czujnym okiem tajemniczo uśmiechniętej Roksi. Po tylu zawirowaniach, co jeszcze przyniesie los bohaterom z ulicy Sadyby?

"Klan" odc. 4682 - streszczenie

Wiga przekazuje Heniutce niepokojące wieści, które usłyszała od Pawełka, dotyczące życia uczuciowego Bożenki. Okazuje się, że dziewczyna spotyka się ze znajomym juniora o wątpliwej reputacji, co skłania Kazuniową do poinformowania o tym Bolka, a ten z kolei udaje się do Miłosza. W międzyczasie Gustaw, mimo niepowodzenia z peruką, z powodzeniem przekonuje Agatkę, że jego łysienie jest oznaką wysokiego testosteronu, jednak jego spokój burzy kolejny pomysł ukochanej na zabieg estetyczny. Równolegle narasta konflikt biznesowy, gdy Alan żąda od Brajana wyjaśnień w sprawie rzekomo odwołanego zlotu influencerów, o czym Brajan nic nie wie, a Dżesika podejrzewa sabotaż. Całości dopełniają pretensje Moniki do Feliksa o jego rzekome zainteresowanie nową, atrakcyjną dostawczynią owoców.

"Klan" odc. 4682 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalszy rozwój wątków swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzącym epizodzie nie zabraknie emocji, nieporozumień i rodzinnych perypetii, które od lat przyciągają widzów przed ekrany. Nowe wydarzenia w życiu postaci przyniosą zarówno uśmiech, jak i chwile zadumy. Premierowy odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskim rynku telewizyjnym, który od 1997 roku nieprzerwanie gości w domach milionów Polaków. Serial opowiada o codziennych losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, z których problemami i radościami widzowie mogą się łatwo utożsamić. To właśnie ta autentyczność i poruszanie uniwersalnych tematów sprawiły, że produkcja stała się kultowa i jest jedną z najchętniej oglądanych w kraju. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)