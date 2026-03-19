Ostatni odcinek serialu "Akacjowa 38" dostarczył widzom prawdziwego wachlarza emocji, od szeptanych po kątach tajemnic po rozdzierające serce wyznania. Zaciekawienie służących wzbudziło spotkanie Silvii z pułkownikiem, podczas gdy w La Deliciosie trwały huczne przyjęcia. Tam Inigo próbował zapewnić sobie milczenie wpływowych sąsiadów, wręczając im cenne prezenty pochodzące z przemytu, lecz jego gesty nie uśpiły czujności podejrzliwej Susany. Największy dramat rozegrał się jednak, gdy Diego w przypływie słabości przyznał się Huertas, że jest śmiertelnie chory i dla dobra Blanki musi ją opuścić. Po tylu zwrotach akcji i emocjonalnych wyznaniach, atmosfera na Akacjowej gęstnieje z każdą chwilą. Co przyniesie kolejny dzień w życiu naszych bohaterów?

"Akacjowa 38" odc. 834 - streszczenie

Blanca dostrzega, że Diego jest w złym humorze, co wzbudza jej zaniepokojenie. W międzyczasie Don Ramon jest bliski zaakceptowania propozycji Diega, która może zakończyć spór ze związkami zawodowymi, jednak do finalizacji umowy potrzebuje jeszcze zgody Rosiny. Tymczasem Casilda stroi Jacinto w garnitur Don Liberta, przygotowując go na pierwsze spotkanie z Marceliną. Kobieta od razu uznaje go za swojego przyszłego męża. W La Delciosie atmosfera jest zgoła inna, gdyż trwają tam wystawne przyjęcia, podczas których udaje się przekupić kolejnych gości, w tym Servanda i Rosinę.

"Akacjowa 38" odc. 834 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów "Akacjowej 38", a nadchodzący odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji. Fani serialu, którzy chcą być na bieżąco z intrygami i romansami, powinni zapamiętać datę premiery. Nowe wydarzenia w życiu mieszkańców kamienicy będzie można śledzić już wkrótce. Premierowa emisja 834. odcinka "Akacjowej 38" odbędzie się we wtorek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści, która przenosi nas wprost do serca Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen sekretów, namiętności i społecznych konwenansów. Każdy odcinek wciąga bez reszty, serwując widzom zwroty akcji, dramatyczne wydarzenia i wzruszające romanse. Za sukcesem produkcji stoi nie tylko genialny scenariusz, ale również znakomita gra aktorska. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)