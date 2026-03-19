Ostatni odcinek serialu "Akacjowa 38" dostarczył widzom prawdziwego wachlarza emocji, od szeptanych po kątach tajemnic po rozdzierające serce wyznania. Zaciekawienie służących wzbudziło spotkanie Silvii z pułkownikiem, podczas gdy w La Deliciosie trwały huczne przyjęcia. Tam Inigo próbował zapewnić sobie milczenie wpływowych sąsiadów, wręczając im cenne prezenty pochodzące z przemytu, lecz jego gesty nie uśpiły czujności podejrzliwej Susany. Największy dramat rozegrał się jednak, gdy Diego w przypływie słabości przyznał się Huertas, że jest śmiertelnie chory i dla dobra Blanki musi ją opuścić. Po tylu zwrotach akcji i emocjonalnych wyznaniach, atmosfera na Akacjowej gęstnieje z każdą chwilą. Co przyniesie kolejny dzień w życiu naszych bohaterów?
"Akacjowa 38" odc. 834 - streszczenie
Blanca dostrzega, że Diego jest w złym humorze, co wzbudza jej zaniepokojenie. W międzyczasie Don Ramon jest bliski zaakceptowania propozycji Diega, która może zakończyć spór ze związkami zawodowymi, jednak do finalizacji umowy potrzebuje jeszcze zgody Rosiny. Tymczasem Casilda stroi Jacinto w garnitur Don Liberta, przygotowując go na pierwsze spotkanie z Marceliną. Kobieta od razu uznaje go za swojego przyszłego męża. W La Delciosie atmosfera jest zgoła inna, gdyż trwają tam wystawne przyjęcia, podczas których udaje się przekupić kolejnych gości, w tym Servanda i Rosinę.
"Akacjowa 38" odc. 834 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów "Akacjowej 38", a nadchodzący odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji. Fani serialu, którzy chcą być na bieżąco z intrygami i romansami, powinni zapamiętać datę premiery. Nowe wydarzenia w życiu mieszkańców kamienicy będzie można śledzić już wkrótce. Premierowa emisja 834. odcinka "Akacjowej 38" odbędzie się we wtorek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści, która przenosi nas wprost do serca Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen sekretów, namiętności i społecznych konwenansów. Każdy odcinek wciąga bez reszty, serwując widzom zwroty akcji, dramatyczne wydarzenia i wzruszające romanse. Za sukcesem produkcji stoi nie tylko genialny scenariusz, ale również znakomita gra aktorska. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)