Emocje w świecie Lubiczów znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył nam wielu zwrotów akcji i rodzinnych dylematów. Mariusz podzielił się z Michałem niepokojącą wiadomością o powrocie matki Kubusia, a Agnieszka musiała zmierzyć się z faktem, że dorosłość jej córki Zosi jest dla niej trudniejsza do zaakceptowania niż sam sekretny ślub. W tym samym czasie Majka, pełna nadziei na sprawiedliwość w sprawie zaniedbanych koni, otrzymała wezwanie na policję, jednak Ola szybko sprowadziła ją na ziemię, przypominając o ciążącym nad nią wyroku. W domu Bolka zapanowała pustka i zwątpienie w sens organizacji Wielkanocy, a konflikt między Witoldem i Iwoną o dom stryjenki zaostrzył się, grożąc sądową batalią. Wygląda na to, że rodzinne spory i osobiste dramaty bohaterów wciąż nabierają tempa. Co przyniosą im nadchodzące dni?
"Klan" odc. 4681 - streszczenie
W najnowszym odcinku Iwona zabiera swoją matkę, Annę, na konsultację psychiatryczną, co wzbudza podejrzenia Witka o próbę ubezwłasnowolnienia. Po wizycie Anna uspokaja bliskich, tłumacząc, że powodem były jej problemy z pamięcią. W międzyczasie Paweł prowadzi rozmowę telefoniczną z wnuczką, do której dołącza Pawełek, otrzymując zaproszenie do Czech od Zosi. Wątek Bożenki rozwija się podczas jej nieudanego spotkania z Tomkiem w kawiarni, które przerywa pojawienie się młodego Lubicza. Z kolei Bolek, poinformowawszy Lubiczów o niepewnych planach świątecznych, składa wizytę Miłoszowi, gdzie dochodzi do serdecznego pojednania, a w tle pojawia się uśmiechnięta Roksi.
"Klan" odc. 4681 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Dla wszystkich wiernych fanów, którzy z niecierpliwością wyczekują na dalsze losy rodziny Lubiczów, mamy dobre wieści. Najnowsze perypetie ulubionych bohaterów będzie można śledzić już niebawem na antenie Telewizji Polskiej. Zachęcamy do zarezerwowania sobie chwili na relaks z ulubionym serialem. Premierowa emisja 4681. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na kanale TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowana telenowela, która od 1997 roku niezmiennie gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, przedstawiając ich codzienne radości, smutki i wyzwania, z którymi może utożsamić się każdy z nas. To właśnie ta autentyczność i poruszanie uniwersalnych tematów sprawiły, że widzowie pokochali tę produkcję i od ponad ćwierć wieku śledzą jej losy. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)