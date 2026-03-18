"Klan", odcinek 4681: Wizyta Anny u psychiatry budzi w Witku podejrzenia, że Iwona chce ją ubezwłasnowolnić

2026-03-18 9:19

Przed nami 4681. odcinek serialu "Klan", w którym nie zabraknie rodzinnych dramatów i zaskakujących zwrotów akcji! Czy wizyta Anny u psychiatry to początek planu jej ubezwłasnowolnienia przez Iwonę? W tym samym czasie Bolek decyduje się na gest, który może na zawsze zmienić jego relacje z Miłoszem.

Emocje w świecie Lubiczów znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył nam wielu zwrotów akcji i rodzinnych dylematów. Mariusz podzielił się z Michałem niepokojącą wiadomością o powrocie matki Kubusia, a Agnieszka musiała zmierzyć się z faktem, że dorosłość jej córki Zosi jest dla niej trudniejsza do zaakceptowania niż sam sekretny ślub. W tym samym czasie Majka, pełna nadziei na sprawiedliwość w sprawie zaniedbanych koni, otrzymała wezwanie na policję, jednak Ola szybko sprowadziła ją na ziemię, przypominając o ciążącym nad nią wyroku. W domu Bolka zapanowała pustka i zwątpienie w sens organizacji Wielkanocy, a konflikt między Witoldem i Iwoną o dom stryjenki zaostrzył się, grożąc sądową batalią. Wygląda na to, że rodzinne spory i osobiste dramaty bohaterów wciąż nabierają tempa. Co przyniosą im nadchodzące dni?

"Klan" odc. 4681 - streszczenie

W najnowszym odcinku Iwona zabiera swoją matkę, Annę, na konsultację psychiatryczną, co wzbudza podejrzenia Witka o próbę ubezwłasnowolnienia. Po wizycie Anna uspokaja bliskich, tłumacząc, że powodem były jej problemy z pamięcią. W międzyczasie Paweł prowadzi rozmowę telefoniczną z wnuczką, do której dołącza Pawełek, otrzymując zaproszenie do Czech od Zosi. Wątek Bożenki rozwija się podczas jej nieudanego spotkania z Tomkiem w kawiarni, które przerywa pojawienie się młodego Lubicza. Z kolei Bolek, poinformowawszy Lubiczów o niepewnych planach świątecznych, składa wizytę Miłoszowi, gdzie dochodzi do serdecznego pojednania, a w tle pojawia się uśmiechnięta Roksi.

"Klan" odc. 4681 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Dla wszystkich wiernych fanów, którzy z niecierpliwością wyczekują na dalsze losy rodziny Lubiczów, mamy dobre wieści. Najnowsze perypetie ulubionych bohaterów będzie można śledzić już niebawem na antenie Telewizji Polskiej. Zachęcamy do zarezerwowania sobie chwili na relaks z ulubionym serialem. Premierowa emisja 4681. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowana telenowela, która od 1997 roku niezmiennie gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, przedstawiając ich codzienne radości, smutki i wyzwania, z którymi może utożsamić się każdy z nas. To właśnie ta autentyczność i poruszanie uniwersalnych tematów sprawiły, że widzowie pokochali tę produkcję i od ponad ćwierć wieku śledzą jej losy. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
