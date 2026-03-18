Emocje w świecie Lubiczów znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył nam wielu zwrotów akcji i rodzinnych dylematów. Mariusz podzielił się z Michałem niepokojącą wiadomością o powrocie matki Kubusia, a Agnieszka musiała zmierzyć się z faktem, że dorosłość jej córki Zosi jest dla niej trudniejsza do zaakceptowania niż sam sekretny ślub. W tym samym czasie Majka, pełna nadziei na sprawiedliwość w sprawie zaniedbanych koni, otrzymała wezwanie na policję, jednak Ola szybko sprowadziła ją na ziemię, przypominając o ciążącym nad nią wyroku. W domu Bolka zapanowała pustka i zwątpienie w sens organizacji Wielkanocy, a konflikt między Witoldem i Iwoną o dom stryjenki zaostrzył się, grożąc sądową batalią. Wygląda na to, że rodzinne spory i osobiste dramaty bohaterów wciąż nabierają tempa. Co przyniosą im nadchodzące dni?

"Klan" odc. 4681 - streszczenie

W najnowszym odcinku Iwona zabiera swoją matkę, Annę, na konsultację psychiatryczną, co wzbudza podejrzenia Witka o próbę ubezwłasnowolnienia. Po wizycie Anna uspokaja bliskich, tłumacząc, że powodem były jej problemy z pamięcią. W międzyczasie Paweł prowadzi rozmowę telefoniczną z wnuczką, do której dołącza Pawełek, otrzymując zaproszenie do Czech od Zosi. Wątek Bożenki rozwija się podczas jej nieudanego spotkania z Tomkiem w kawiarni, które przerywa pojawienie się młodego Lubicza. Z kolei Bolek, poinformowawszy Lubiczów o niepewnych planach świątecznych, składa wizytę Miłoszowi, gdzie dochodzi do serdecznego pojednania, a w tle pojawia się uśmiechnięta Roksi.

"Klan" odc. 4681 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Dla wszystkich wiernych fanów, którzy z niecierpliwością wyczekują na dalsze losy rodziny Lubiczów, mamy dobre wieści. Najnowsze perypetie ulubionych bohaterów będzie można śledzić już niebawem na antenie Telewizji Polskiej. Zachęcamy do zarezerwowania sobie chwili na relaks z ulubionym serialem. Premierowa emisja 4681. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowana telenowela, która od 1997 roku niezmiennie gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, przedstawiając ich codzienne radości, smutki i wyzwania, z którymi może utożsamić się każdy z nas. To właśnie ta autentyczność i poruszanie uniwersalnych tematów sprawiły, że widzowie pokochali tę produkcję i od ponad ćwierć wieku śledzą jej losy. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)