"Akacjowa 38", odcinek 833: Śmiertelnie chory Diego wyznaje, że dla dobra Blanki musi ją opuścić

Emocje w serialu "Akacjowa 38" znów sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia przyniosły zarówno skrywane wyznania, jak i otwarte konflikty. Arturo w końcu przyznał się Felipemu do swojego romansu z panną Reyes, podczas gdy do Samuela dotarły niepokojące wieści od ojca o wciąż ciężko chorym Diegu. Atmosfera w dzielnicy również zgęstniała, gdyż Carmen oskarżyła Fabianę o zniechęcenie do niej wszystkich sąsiadów. Co więcej, Susana, przekonana o nieprzyzwoitych działaniach w La Deliciosie, zażądała usunięcia nowych właścicieli. Wśród tych napięć pojawił się jednak lżejszy akcent, kiedy to Casilda zachęcała Marcelinę do spotkania z Jacintem na karnawałowej zabawie. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień po tylu zawirowaniach?

"Akacjowa 38" odc. 833 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku spotkanie Silvii z pułkownikiem wzbudzi spore poruszenie wśród służby, która zacznie bacznie obserwować sytuację. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa trwać będą huczne przyjęcia organizowane przez Inigo. Mężczyzna, chcąc kupić milczenie swoich wpływowych sąsiadów, obdaruje ich cennymi prezentami pochodzącymi z przemytu. Jedynie Susana zachowa czujność i nie da się zwieść jego hojności. Punktem kulminacyjnym odcinka będzie dramatyczne wyznanie Diega, który w chwili słabości przyzna się Huertas, że jest śmiertelnie chory i z miłości do Blanki musi ją opuścić.

"Akacjowa 38" odc. 833 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej produkcji z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocjonujących wydarzeń w życiu bohaterów. Intrygi i dramatyczne zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek przyciąga przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić najnowszych wątków, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 833. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwa gratka dla miłośników seriali kostiumowych, która przenosi nas do barwnego Madrytu z przełomu XIX i XX wieku. Produkcja skupia się na losach mieszkańców jednej kamienicy, gdzie losy bogatych rodzin przeplatają się z życiem ich służby. Serial zyskał w Polsce ogromną popularność dzięki wciągającej fabule pełnej miłości, zdrad, sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Za sukcesem produkcji stoją znakomici hiszpańscy aktorzy, którzy wcielają się w charyzmatyczne postacie. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)