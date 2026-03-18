"Akacjowa 38", odcinek 833: Śmiertelnie chory Diego wyznaje, że dla dobra Blanki musi ją opuścić

Emocje w serialu "Akacjowa 38" znów sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia przyniosły zarówno skrywane wyznania, jak i otwarte konflikty. Arturo w końcu przyznał się Felipemu do swojego romansu z panną Reyes, podczas gdy do Samuela dotarły niepokojące wieści od ojca o wciąż ciężko chorym Diegu. Atmosfera w dzielnicy również zgęstniała, gdyż Carmen oskarżyła Fabianę o zniechęcenie do niej wszystkich sąsiadów. Co więcej, Susana, przekonana o nieprzyzwoitych działaniach w La Deliciosie, zażądała usunięcia nowych właścicieli. Wśród tych napięć pojawił się jednak lżejszy akcent, kiedy to Casilda zachęcała Marcelinę do spotkania z Jacintem na karnawałowej zabawie. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień po tylu zawirowaniach?
"Akacjowa 38" odc. 833 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku spotkanie Silvii z pułkownikiem wzbudzi spore poruszenie wśród służby, która zacznie bacznie obserwować sytuację. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa trwać będą huczne przyjęcia organizowane przez Inigo. Mężczyzna, chcąc kupić milczenie swoich wpływowych sąsiadów, obdaruje ich cennymi prezentami pochodzącymi z przemytu. Jedynie Susana zachowa czujność i nie da się zwieść jego hojności. Punktem kulminacyjnym odcinka będzie dramatyczne wyznanie Diega, który w chwili słabości przyzna się Huertas, że jest śmiertelnie chory i z miłości do Blanki musi ją opuścić.
"Akacjowa 38" odc. 833 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani hiszpańskiej produkcji z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocjonujących wydarzeń w życiu bohaterów. Intrygi i dramatyczne zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek przyciąga przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić najnowszych wątków, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 833. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to prawdziwa gratka dla miłośników seriali kostiumowych, która przenosi nas do barwnego Madrytu z przełomu XIX i XX wieku. Produkcja skupia się na losach mieszkańców jednej kamienicy, gdzie losy bogatych rodzin przeplatają się z życiem ich służby. Serial zyskał w Polsce ogromną popularność dzięki wciągającej fabule pełnej miłości, zdrad, sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Za sukcesem produkcji stoją znakomici hiszpańscy aktorzy, którzy wcielają się w charyzmatyczne postacie. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)