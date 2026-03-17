Fani serialu "Akacjowa 38" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek dostarczył solidnej dawki emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Napięcie rosło, gdy Rosina, zamiast rozmawiać z protestującymi górnikami, planowała wezwać policję, a Diego podjął się trudnych negocjacji z Huertas. Tymczasem Leonor dokonała szokującego odkrycia, dowiadując się, że Inigo i Flora zarabiają na życie, sprzedając przemycane towary. W sferze uczuć też nie było spokojnie, ponieważ Arturo otwarcie okazywał swoje zainteresowanie Silvii, która jednak konsekwentnie zachowywała dystans. Prawdziwą bombę zrzucił jednak Jaime, który wyznał Diegowi, że jest śmiertelnie chory z powodu zatrucia ołowiem. Takie wyznanie z pewnością wstrząsnęło bohaterami i rzuca nowe światło na przyszłe wydarzenia.

"Akacjowa 38" odc. 832 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Akacjowej 38" emocje ponownie sięgną zenitu. Casilda będzie usilnie namawiać Marcelinę, by ta spotkała się z Jacintem podczas zabawy karnawałowej, dając mu szansę. W tym samym czasie Susana, przekonana, że w kawiarni La Deliciosa dzieją się nieprzyzwoite rzeczy, zacznie domagać się usunięcia jej nowych właścicieli. Wątki miłosne nabiorą rumieńców, gdy Arturo wyzna Felipowi, że ma romans z panną Reyes. Niestety, nie zabraknie też złych wieści – Samuel dowie się od ojca, że stan zdrowia Diego jest wciąż bardzo ciężki. Ponadto Carmen wprost zarzuci Fabianie, że to przez nią mieszkańcy dzielnicy odwrócili się od niej.

"Akacjowa 38" odc. 832 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Każdy nowy epizod to kolejna dawka intryg, dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Na szczęście znamy już szczegóły emisji nadchodzącego odcinka, więc miłośnicy serialu mogą zarezerwować sobie czas. Premierowa emisja 832. odcinka "Akacjowej 38" odbędzie się we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która podbiła serca polskich widzów, przenosząc ich do Madrytu z początku XX wieku. Akcja serialu koncentruje się na losach kilku mieszczańskich rodzin i ich służby, których życie toczy się w murach jednej, tytułowej kamienicy. Produkcja słynie z wciągającej fabuły pełnej sekretów, romansów i dramatycznych wydarzeń, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Sukces serialu to również zasługa świetnie dobranej obsady, która doskonale wciela się w swoje role. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)