"Klan", odcinek 4679: Jerzy nie wraca z grupą z wycieczki, a zaniepokojeni przyjaciele tracą z nim kontakt

Emocje w świecie Lubiczów i ich przyjaciół ponownie dały o sobie znać w ostatnim odcinku serialu "Klan". Agnieszka z oburzeniem opowiadała o ślubie Zosi w Pradze, co rozbawiony Paweł skwitował przypomnieniem, że sama kiedyś zachowała się identycznie. W tym samym czasie Paulina z optymizmem myślała o adopcji Linki, jednak jej entuzjazm studził Jacek, który wciąż miał wątpliwości. Sporo zamieszania wprowadził także Maciek, który zamiast szukać Marka, czym martwiły się Lucyna i Martyna, wrócił do restauracji z klatką pełną królików. Wieczór w klubie tanecznym również obfitował w niespodzianki, ujawniając zaskakujące powiązania między Judytą, prezesem Rutką a mecenasem Jaroszem. Wygląda na to, że losy bohaterów splatają się w coraz bardziej nieoczekiwany sposób.
"Klan" odc. 4679 - streszczenie
Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji dla Judyty, która nie może przestać myśleć o spotkaniu z synem swojej licealnej miłości. Sprawy nabierają tempa, gdy po południu otrzymuje od Bruna namiary na jego ojca, choć Irmina jest sceptyczna co do odnawiania tej znajomości. W tym samym czasie Oskar kontynuuje swoje zaloty w stosunku do Marioli, zapraszając ją na wielkanocne śniadanie, jednak kobieta konsekwentnie utrzymuje dystans. Emocjonująco będzie również u Jerzego, który podczas pobytu w sanatorium znika na chwilę podczas zwiedzania jaskini, wywołując niepokój u Szczepana i Pułkownika. Na szczęście Chojnicki wkrótce wraca cały i zadowolony, a tymczasem u Iwony i Witolda wybucha spór o to, kto powinien odebrać Annę ze szpitala, który kończy się jej samodzielnym powrotem w towarzystwie Gustawa. Z kolei Agnieszka, po powrocie z Pragi, zdaje się akceptować ślub córki, ale wciąż dręczy ją fakt, że Zosia nie poinformowała jej o tak ważnej decyzji.
"Klan" odc. 4679 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocjonalnych zwrotów akcji i rodzinnych perypetii. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. To doskonała okazja, by spędzić popołudnie, śledząc dalsze losy postaci, które od lat goszczą na ekranach. Najnowszy, 4679. odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowany serial, który od 1997 roku towarzyszy widzom. Opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów to historia o codziennym życiu, radościach i smutkach, z którymi może utożsamić się każdy z nas. To właśnie ta autentyczność i poruszanie uniwersalnych, rodzinnych tematów sprawiły, że produkcja zdobyła serca milionów Polaków. Saga rodu Lubiczów wciąż trwa, dostarczając kolejnych wzruszeń i emocji, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)