"Klan", odcinek 4679: Jerzy nie wraca z grupą z wycieczki, a zaniepokojeni przyjaciele tracą z nim kontakt

Emocje w świecie Lubiczów i ich przyjaciół ponownie dały o sobie znać w ostatnim odcinku serialu "Klan". Agnieszka z oburzeniem opowiadała o ślubie Zosi w Pradze, co rozbawiony Paweł skwitował przypomnieniem, że sama kiedyś zachowała się identycznie. W tym samym czasie Paulina z optymizmem myślała o adopcji Linki, jednak jej entuzjazm studził Jacek, który wciąż miał wątpliwości. Sporo zamieszania wprowadził także Maciek, który zamiast szukać Marka, czym martwiły się Lucyna i Martyna, wrócił do restauracji z klatką pełną królików. Wieczór w klubie tanecznym również obfitował w niespodzianki, ujawniając zaskakujące powiązania między Judytą, prezesem Rutką a mecenasem Jaroszem. Wygląda na to, że losy bohaterów splatają się w coraz bardziej nieoczekiwany sposób.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Klan" odc. 4679 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji dla Judyty, która nie może przestać myśleć o spotkaniu z synem swojej licealnej miłości. Sprawy nabierają tempa, gdy po południu otrzymuje od Bruna namiary na jego ojca, choć Irmina jest sceptyczna co do odnawiania tej znajomości. W tym samym czasie Oskar kontynuuje swoje zaloty w stosunku do Marioli, zapraszając ją na wielkanocne śniadanie, jednak kobieta konsekwentnie utrzymuje dystans. Emocjonująco będzie również u Jerzego, który podczas pobytu w sanatorium znika na chwilę podczas zwiedzania jaskini, wywołując niepokój u Szczepana i Pułkownika. Na szczęście Chojnicki wkrótce wraca cały i zadowolony, a tymczasem u Iwony i Witolda wybucha spór o to, kto powinien odebrać Annę ze szpitala, który kończy się jej samodzielnym powrotem w towarzystwie Gustawa. Z kolei Agnieszka, po powrocie z Pragi, zdaje się akceptować ślub córki, ale wciąż dręczy ją fakt, że Zosia nie poinformowała jej o tak ważnej decyzji.

"Klan" odc. 4679 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocjonalnych zwrotów akcji i rodzinnych perypetii. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. To doskonała okazja, by spędzić popołudnie, śledząc dalsze losy postaci, które od lat goszczą na ekranach. Najnowszy, 4679. odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowany serial, który od 1997 roku towarzyszy widzom. Opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów to historia o codziennym życiu, radościach i smutkach, z którymi może utożsamić się każdy z nas. To właśnie ta autentyczność i poruszanie uniwersalnych, rodzinnych tematów sprawiły, że produkcja zdobyła serca milionów Polaków. Saga rodu Lubiczów wciąż trwa, dostarczając kolejnych wzruszeń i emocji, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)