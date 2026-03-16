"Akacjowa 38", odcinek 831: Jaime wyznaje Diegowi prawdę o swojej śmiertelnej chorobie

Spis treści
Napięcie w serialu "Akacjowa 38" stale rośnie, a ostatni odcinek dostarczył nam kolejnej dawki intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Pułkownik Valverde dał się zauroczyć Silvii, która jednak nie zamierzała mu ułatwiać zadania i zaplanowała wystawić go na liczne próby. Tymczasem Diego i Ramon podważyli oficjalną wersję wydarzeń, wyrażając sceptycyzm wobec twierdzenia, że górnicy bez powodu zaatakowali zarządcę kopalni. Rosina z kolei nie miała żadnych wątpliwości i stanowczo nalegała na podjęcie surowych działań przeciwko strajkującym. W cieniu tych konfliktów, Inigo i Flor mieli powody do zadowolenia, ponieważ ich nielegalny handel przemycanymi towarami nabrał tempa. Co przyniesie nam kolejny dzień na Akacjowej?
"Akacjowa 38" odc. 831 - streszczenie
Napięcie wokół strajku górników rośnie, gdyż Rosina stanowczo odmawia podjęcia z nimi jakichkolwiek rozmów i zamierza rozwiązać sytuację przy pomocy policji. W tym samym czasie Diego próbuje załagodzić konflikt, prowadząc bezpośrednie negocjacje z Huertas. Leonor przypadkiem odkrywa, że Inigo i Flor zarabiają na życie, sprzedając przemycane towary, co stawia ich w trudnej sytuacji. W sferze uczuciowej Arturo odważnie wyznaje swoje uczucia Silvii, jednak kobieta zachowuje wobec niego wyraźny dystans. Dramatyzmu dodaje fakt, że Jaime w szczerej rozmowie z Diegiem ujawnia, iż jest śmiertelnie chory na skutek zatrucia ołowiem.
"Akacjowa 38" odc. 831 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Nowe wątki i dramatyczne zwroty akcji sprawiają, że widzowie chcą wiedzieć, kiedy będą mogli zanurzyć się w świat swoich ulubionych bohaterów. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że emisja nadchodzącego odcinka jest już zaplanowana. Premierowy odcinek 831 serialu "Akacjowa 38" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to prawdziwa perełka wśród hiszpańskich telenowel kostiumowych, która zabiera nas w podróż do Madrytu z początku XX wieku. To właśnie tam, w kamienicy przy tytułowej ulicy, śledzimy losy zamożnych rodzin i ich służby, których życie pełne jest intryg, sekretów i namiętności. Serial zyskał ogromne grono fanów w Polsce dzięki wciągającej fabule, pełnej dramatycznych zwrotów akcji, oraz wspaniałej grze aktorskiej. To produkcja, od której trudno się oderwać, a każdy odcinek dostarcza nowych emocji. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)