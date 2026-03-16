"Akacjowa 38", odcinek 831: Jaime wyznaje Diegowi prawdę o swojej śmiertelnej chorobie

Napięcie w serialu "Akacjowa 38" stale rośnie, a ostatni odcinek dostarczył nam kolejnej dawki intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Pułkownik Valverde dał się zauroczyć Silvii, która jednak nie zamierzała mu ułatwiać zadania i zaplanowała wystawić go na liczne próby. Tymczasem Diego i Ramon podważyli oficjalną wersję wydarzeń, wyrażając sceptycyzm wobec twierdzenia, że górnicy bez powodu zaatakowali zarządcę kopalni. Rosina z kolei nie miała żadnych wątpliwości i stanowczo nalegała na podjęcie surowych działań przeciwko strajkującym. W cieniu tych konfliktów, Inigo i Flor mieli powody do zadowolenia, ponieważ ich nielegalny handel przemycanymi towarami nabrał tempa. Co przyniesie nam kolejny dzień na Akacjowej?

"Akacjowa 38" odc. 831 - streszczenie

Napięcie wokół strajku górników rośnie, gdyż Rosina stanowczo odmawia podjęcia z nimi jakichkolwiek rozmów i zamierza rozwiązać sytuację przy pomocy policji. W tym samym czasie Diego próbuje załagodzić konflikt, prowadząc bezpośrednie negocjacje z Huertas. Leonor przypadkiem odkrywa, że Inigo i Flor zarabiają na życie, sprzedając przemycane towary, co stawia ich w trudnej sytuacji. W sferze uczuciowej Arturo odważnie wyznaje swoje uczucia Silvii, jednak kobieta zachowuje wobec niego wyraźny dystans. Dramatyzmu dodaje fakt, że Jaime w szczerej rozmowie z Diegiem ujawnia, iż jest śmiertelnie chory na skutek zatrucia ołowiem.

"Akacjowa 38" odc. 831 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Nowe wątki i dramatyczne zwroty akcji sprawiają, że widzowie chcą wiedzieć, kiedy będą mogli zanurzyć się w świat swoich ulubionych bohaterów. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że emisja nadchodzącego odcinka jest już zaplanowana. Premierowy odcinek 831 serialu "Akacjowa 38" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwa perełka wśród hiszpańskich telenowel kostiumowych, która zabiera nas w podróż do Madrytu z początku XX wieku. To właśnie tam, w kamienicy przy tytułowej ulicy, śledzimy losy zamożnych rodzin i ich służby, których życie pełne jest intryg, sekretów i namiętności. Serial zyskał ogromne grono fanów w Polsce dzięki wciągającej fabule, pełnej dramatycznych zwrotów akcji, oraz wspaniałej grze aktorskiej. To produkcja, od której trudno się oderwać, a każdy odcinek dostarcza nowych emocji. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)