"Klan", odcinek 4671: Miłosz stawia Magdzie granice, a Bożenka demonstracyjnie ją ignoruje

Ostatni odcinek serialu "Klan" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, rzucając bohaterów w sam środek rodzinnych dramatów i zawodowych problemów. W centrum uwagi znalazły się przede wszystkim kłopoty zdrowotne Anny, której niepokojące wyniki badań mocno zmartwiły bliskich, a także rosnąca irytacja Witolda z powodu zaangażowania Iwony i Marcela w opiekę nad Surmaczową. Napięta atmosfera panowała również u Kazuniów, gdzie doszło do kolejnej sprzeczki Bolka z Miłoszem, a plany świąteczne skomplikowała informacja o nieobecności Bożenki. Prawdziwą lawinę nieszczęść przeżył z kolei Jerzy, który jednego dnia musiał zmierzyć się z awarią w firmie, bójką syna w szkole i trudnymi negocjacjami z inwestorem. Poprzedni epizod zostawił bohaterów w momencie sporych zawirowań, rodząc pytanie, co przyniosą im kolejne dni.

"Klan" odc. 4671 - streszczenie

Na planie zdjęciowym dochodzi do ostrej wymiany zdań między Miłoszem a Magdą. Sfrustrowany Kazuń podkreśla, że choć pomaga jej przy dziecku, nie życzy sobie, by wprowadzała zamęt w jego życie. Równocześnie Anna otrzymuje niepokojącą diagnozę medyczną i dowiaduje się, że choruje na cukrzycę. Problemy narastają również w domu Witka, który, zmęczony obecnością gości, usiłuje namówić Marcela do powrotu. Tymczasem Dżesika jest zawiedziona, gdy okazuje się, że jej nowy ochroniarz to kobieta, co budzi jej wątpliwości co do zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie. Na domiar złego Beata powoduje stłuczkę na parkingu, uderzając w samochód Michała, a Bożenka, opuszczając gabinet, demonstracyjnie ignoruje czekającą na nią Magdę.

"Klan" odc. 4671 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek pełen emocjonalnych zwrotów akcji. Najnowsze wydarzenia w życiu bohaterów przyniosą wiele niespodzianek i dramatycznych momentów, których nie można przegapić. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z losami ulubionych postaci, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowa emisja 4671. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od 1997 roku nieprzerwanie gości w domach milionów widzów, śledzących losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Serial opowiada o codziennych radościach, smutkach i wyzwaniach, dzięki czemu każdy może odnaleźć w nim cząstkę siebie. To właśnie ta autentyczność i bliskość sprawiły, że produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Fani mogą być spokojni, ponieważ nowe odcinki będą emitowane co najmniej do czerwca 2027 roku. W serialu występują m.in.:

