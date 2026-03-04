Barwy szczęścia, odcinek 3342. Hubert nie poradzi sobie po śmierci Karola? Oto jak pożegna lekarza - ZDJĘCIA

Kiedy emisja 3342. odcinka „Barw szczęścia” w TVP2?

Widzowie zobaczą ten odcinek w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie Dwójki. Warto przypomnieć, że do dramatu dojdzie już w poprzednim odcinku. Jeden z pacjentów, będący pod silnym wpływem głodu lekowego, wpadnie w niekontrolowany szał. Karol, chcąc uspokoić agresywnego mężczyznę, nieświadomie znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy sytuacja wymknie się spod kontroli.

Reanimacja Karola w „Barwach szczęścia” nie przyniesie skutku

Hubert stanie się naocznym świadkiem brutalnej napaści na lekarza. Agresor zada Karolowi serię ciosów, po których medyk bezwładnie osunie się na podłogę. Pyrka błyskawicznie przystąpi do profesjonalnej akcji reanimacyjnej, walcząc o życie kolegi z pracy. Niestety, mimo heroicznych wysiłków ratownika, funkcje życiowe nie powrócą. Śmierć Karola stanie się faktem, wprawiając w osłupienie cały personel szpitala.

Hubert Pyrka odwiedzi miejsce pamięci zmarłego lekarza

W 3342. odcinku skutki tragedii uderzą w bohaterów ze zdwojoną siłą. Hubert wpadnie w obsesyjną analizę przebiegu zdarzenia, zastanawiając się, czy mógł zareagować szybciej lub skuteczniej. Narastające poczucie winy sparaliżuje jego codzienne funkcjonowanie. Ratownik dojdzie do wniosku, że zawiódł na całej linii, nie potrafiąc ocalić współpracownika.

Pyrka uda się przed budynek kliniki, gdzie powstanie symboliczne miejsce pamięci. Na małym placyku ustawione zostanie czarno-białe zdjęcie zmarłego, otoczone wieńcami i płonącymi zniczami od pacjentów oraz personelu. W tłumie oddającym hołd, obok Huberta i innych ratowników, pojawi się także Jaworski. Panująca tam cisza będzie wyrazem głębokiego szoku i niedowierzania.

Jednocześnie w redakcji „Szoku” wybuchnie ostra dyskusja. Zespół dziennikarski podzieli się w kwestii publikacji drastycznego wideo dokumentującego atak. Część redaktorów będzie naciskać na ujawnienie prawdy o zagrożeniach w pracy medyków, podczas gdy inni uznają to za naruszenie godności ofiary i cios w rodzinę zmarłego.

Śmierć Karola w 3342. odcinku „Barw szczęścia” zapoczątkuje serię trudnych wydarzeń. Hubert będzie musiał stawić czoła własnej traumie, a środowisko lekarskie poczuciu ciągłego zagrożenia. Czy Pyrka zdoła sobie wybaczyć, że jego interwencja nie przyniosła skutku? Otwartym pytaniem pozostaje również to, czy pamięć o lekarzu zostanie uszanowana, czy też stanie się pożywką dla medialnego skandalu.