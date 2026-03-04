Bolesny wieczór Jana Bednarka w hicie. Polak nie dokończył meczu

Sporting kontra FC Porto. Polskie trio nie zaczęło w komplecie

Rywalizacja Sportingu Lizbona z FC Porto to wydarzenie, którym żyje cała Portugalia. Tym razem los skojarzył te dwie potęgi w półfinale krajowego pucharu, a dodatkowego prestiżu spotkaniu dodawała sytuacja w tabeli, gdzie „Smoki” prowadzą, a stołeczna ekipa zajmuje pozycję wicelidera. Obie drużyny zapewniły sobie również dalszą grę w Europie – Sporting zmierzy się z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów, natomiast Porto zagra z VfB Stuttgart w Lidze Europy. Polscy kibice mieli nadzieję, że w wyjściowym składzie gości zobaczymy aż trzech biało-czerwonych: Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz Oskara Pietuszewskiego, który ostatnio zdobył bramkę w starciu z FC Arouca w 13. sekundzie. Niestety, od pierwszej minuty na murawę wybiegł jedynie Bednarek, podczas gdy pozostali nasi rodacy rozpoczęli mecz na ławce rezerwowych. Dla byłego stopera Southampton występ ten zakończył się jednak bardzo niefortunnie.

Dramat reprezentanta Polski zaczął się od uderzenia łokciem w żebra przez Luisa Suareza, za co ten... nie otrzymał nawet żółtej kartki. Niedługo później doszło do jeszcze groźniejszej sytuacji, w której ten sam zawodnik pchnął naszego obrońcę wprost na wychodzącego bramkarza. Bednarek padł na murawę i choć opuścił ją o własnych siłach, wyraźnie odczuwał ból w okolicach żeber. W rezultacie musiał zostać zmieniony, a jego miejsce na boisku zajął Jakub Kiwior, zastępując kontuzjowanego kolegę z reprezentacji. Wspomniany Luis Suarez w 62. minucie przesądził o losach meczu, wykorzystując rzut karny podyktowany po faulu Seko Fofany na Kasprze Hjulmandzie. Był to jedyny gol tego wieczoru, mimo że w 73. minucie do gry wszedł także Oskar Pietuszewski. Choć Porto rozegrało słabe zawody, kwestia awansu pozostaje otwarta – rewanż na własnym stadionie zaplanowano na 22 kwietnia.

